Herrischried Das bietet der Herrischrieder Mountainbike-Tag mit Wandern und Walken uff'm Wald

Der Herrischrieder Mountainbike-Tag mit Walk und Wandertag uff’m Wald findet am 16. Juli statt. An diesem Tag können Mountainbiker, Nordic-Walker und Wanderer auf mehreren Strecken die wildromantische Natur des Hotzenwalds entdecken. Was Sie über die Veranstaltung wissen müssen, erfahren Sie hier.

Herrischried – „Wie in den Vorjahren hat sich der Einsatz von Helfer-Teams für die Vorbereitungen bewährt“, resümiert Günter Biehler, der mit den Vorbereitungen zum 27. Herrischrieder Mountainbike-Tag (MTB) mit dem Walk uff’m Wald und Wandertag uff’m Wald am Sonntag, 16. Juli, betraut ist. Mitten in den Vorbereitungen dazu stecken er und seine Helfer-Teams. Ab acht Uhr morgens starten dann die Teilnehmer bei der Rotmooshalle in Herrischried. Mit 60 Helfern am Samstag vorher und am Sonntag stemmt der Ski-Club Hotzenwald das Großereignis, das gleichzeitig eine Haupteinnahmequelle ist.

„Im vergangenen Jahr betreuten wir mehr als 450 Teilnehmer. Wenn das Wetter mitspielt, erwarten wir auch in diesem Jahr wieder regen Zulauf“, sagt Biehler. Die Koordination der Helfer läuft über ein Organisationskomitee, das die Feinabstimmung übernimmt, denn vieles ist im Blick zu behalten.

Eine Woche vor dem MTB wird eingekauft, die Kalkulation macht Biehler routiniert. „Je nach Wetterlage entscheide ich über die Waren-Mengen, die wir einkaufen“, sagt er. Zum einen werde für die Festwirtschaft eingekauft und für die Kontrollpunkte, wo die Teilnehmer mit jeder Menge Snacks und Getränken versorgt werden. "Auch heiße Würstchen und Getränke bieten wir an“, erklärt Biehler.

In der Rotmooshalle werden am Samstag eine Theke und die Anmeldestelle aufgebaut; für die Festwirtschaft, die ab 8 Uhr am Sonntag schon Kaffee und Kuchen anbietet, wird die Halle außerdem bestuhlt. „Vier Bedienungen und drei oder vier Helfer an der Theke brauchen wir am Sonntag und etwa fünf Helfer in der Küche. Außerdem vier Leute bei der Anmeldung, Personal für die Tombola sowie für die Eingabe der Ergebnisse und das Erstellen der Urkunden“, zählt Biehler auf. Dazu kommen zahlreiche Helfer für die Außenteams an den Kontrollposten und der Verpflegungsstelle.

Für die begeisterten Radsportler, Nordic-Walking-Fans und Wanderer, die wieder zwischen 8 und 12 Uhr (Biker) und von 8 bis 14 Uhr (Walker/Wanderer) an der Rotmooshalle in Herrischried starten können, werden drei Rad- und zwei Walk- und Wanderstrecken vorbereitet, die vorbei an versteckten Plätzen und wildromantischer Landschaft führen: „Schon in den Vorjahren zeigten sich viele Teilnehmer ganz begeistert von der Landschaft entlang der Rundstrecken und nicht zuletzt von dem herrlichen Alpenpanorama, mit dem die Sportler für ihre Anstrengungen belohnt werden“, erzählt Biehler. Je nach Kondition und Laune können sich die Biker zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Distanzen von 20, 40 oder 60 Kilometern entscheiden, die Walker zwischen sechs und zehn Kilometern Rundstrecke, die Wanderer ebenso. „Marschiert und geradelt wird in nord-östlicher Richtung bis hin zum Dachsberg und zurück über Tiefenstein nach Herrischried, je nach Kondition“, sagt Biehler. „Die große Tour ist eine echte Herausforderung, aber auch die 40-Kilometer-Strecke hat es in sich und ist etwas für gute Hobbybiker“, sagt der passionierte Radsportler Biehler.

„Spaß an der Bewegung und die Freude über einen gelungenen Tag in der Natur stehen wie immer an erster Stelle und so spielt es keine Rolle, wie lange die Teilnehmer unterwegs sind“, verrät Biehler, um 16 Uhr sollten sie aber wieder an der Rotmooshalle zurücksein.

Informationen zum Start