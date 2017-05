Herrischried Das Konzert der Trachtenkapelle Hogschür mit dem Chor Querbeet wird zum besonderen Klangerlebnis

Die Trachtenkapelle Hogschür tritt gemeinsam mit dem Chor Querbeet des Gesangvereins Eintracht Herrischried auf. Besonders die Sänger und Solisten begeistern das Publikum mit ihrem hohen Niveau.

Sie hatten einiges gewagt und dann auf ganzer Linie überzeugt: Die Trachtenkapelle Hogschür bescherte bei ihrem Jahreskonzert gemeinsam mit dem Chor Querbeet (Gesangverein Eintracht Herrischried) den Besuchern in der Rotmooshalle ein unvergleichliches Klangerlebnis. Die Solisten und Sänger bestritten ihre Beiträge auf ungewöhnlich hohem Niveau, harmonisch untermalt von dem Blasorchester, das seine Sache mindestens genauso gut machte.

Die moderne Auswahl der Programmbeiträge kam bei den Besuchern gut an. Bis 23.30 Uhr wurde eine Zugabe nach der anderen gefordert. Unter den Gästen fanden sich auch Bürgermeister Christof Berger, Diakon Günter Kaiser, Ortsvorsteher Günter Arzner, zahlreiche Gemeinde- und Ortschaftsräte, Bezirksverbandsvorsitzender Peter Fräßle sowie Vizepräsidentin Birgit Loß und etliche befreundete Vereine. Durch das Programm führte mit Witz und Charme Andre Schneider. Für Bewirtung sorgten die Damen des Kirchenchors Herrischried. Sie alle begrüßte der Vorsitzende Peter Matt herzlich.

An diesem Abend bewiesen die Hogschürer einmal mehr ihr Talent für ausgewogene Klangharmonie und ein punktgenaues Taktgefüge. Im Verlauf des Konzerts wurden die Beiträge immer kniffeliger. Dirigent Joachim Wehrle setzte seine stark vertretenen Schlagzeuger wohlakzentuiert ein, sodass sie von den Röhrenglocken, übers Glockenspiel bis zum Drumset ihr volles Klangrepertoire ausschöpften. Mehr als einmal musste das Orchester nach Vollendung eines Stücks eine Wiederholungszugabe anfügen: So auch Leonie Schäuble, die am Saxophon „To all Odds“ von Phil Collins mit allen Jazzfreiheiten zelebrierte.

Höhepunkte im Programm waren „Moment for Morricone“ und „Show must go on“ von Queen. Mit den gemeinsamen Stücken führte der gemischte Chor Querbeet das Konzert mit lupenreiner Intonation und gewachsener Stimmqualität an ein einzigartiges Gesamtergebnis heran. Für Gänsehautmomente sorgte besonders Sängern Linda Runge: Sie begeisterte das Publikum gänzlich mit „Hello“ und mit dem Diven-Song „Feeling Good“.

Zeitweise waren 70 Personen auf der Bühne, die zum Schluss ein triumphales Stimm- und Klangfinale darboten. Als letztes Schmakerl, ausgeheckt von den Studenten, kamen drei Alphörner und sieben Flaschenhälse zum Einsatz.

„Das war saugut. Ich bin richtig stolz, euer Vorstand zu sein“, gratulierte abschließend Vorsitzender Peter Matt seinen Trachtenspielern. An dieses Lob schloss sich Dirigent Wehrle an. Das Experiment mit dem Chor Querbeet war zu 100 Prozent geglückt. Auf Wiederholung hoffen nicht nur die Hogschürer Trachtenmusiker.

Die Trachtenkapelle Hogschür ehrte vier Mitglieder für ihre langjährige Treue. Für 40 Jahre wurden Angelika Matt (Klarinette) und Josef Matt (Bass und Tenorhorn) geehrt und für 15 Jahre Annemarie Matt und Corinna Gottstein.