Herrischried Das Akkordeon Orchester blickt auf zahlreiche Auftritte zurück

Das Akkordeon Orchester Herrischried bereichert das Leben in der Gemeinde. Ein baldiges Ende für die Enge im Probenraum ist nicht Sicht.

Im Einklang bestritt das Akkordeon Orchester Herrischried die anstehenden Vorstandswahlen bei seiner Hauptversammlung. Für nachrückende Amtsinhaber war gesorgt: Das Amt der Jugendleiterin übernimmt Hildegard Rieger für Bettina Urich und als neue Kassiererin löst Edeltraud Banholzer Christoph Kohlbrenner ab.

Zur Versammlung begrüßte die Vorsitzende Ilse Kohlbrenner 14 Spieler sowie Passivmitglieder und einen 77-jährigen Fan. Eng gedrängt saßen alle im Probenraum, durch den Einbau eines Schranks für das Geschirr der Rotmooshalle ist der Raum noch kleiner geworden. Eine Lösung ist in naher Zukunft nicht Sicht, sagte Bürgermeister Christof Berger den Mitgliedern.

Schriftführerin Petra Kohlbrenner berichtete aus dem vergangenen Jahr, das mit acht Auftritten und 43 Proben ein abwechslungsreiches Programm parat hielt. Als Höhepunkt wurde die dreitägige Ausfahrt nach Kißlegg im Allgäu genannt. Überraschend war, dass man den Musikern kein Platzkonzert genehmigte, weil nach Aussage des Verkehrsamts die Gemeinde Kißlegg die Gemagebühren nicht für Auswärtige übernehmen wollte. Die Orchestermitglieder betonten, dass sie trotzdem drei schöne Tage in Kißlegg hatten.

Bürgermeister Christof Berger erklärte hierauf, die Gemeinde Herrischried werde ihren Le-Castellet-Platz auch auswärtigen Musikvereinen zur Verfügung stellen und dafür die Gemagebühren übernehmen, sofern es terminlich in den Veranstaltungskalender passe. „Schön ist’s doch, wenn der Platz genutzt wird“, sagte Berger.

In seinem Grußwort dankte er den Akkordeonisten besonders für die Gestaltung der Fair-Trade-Feier im Januar und für die Maiandacht beim Gugelturm. „Viele Feiern werden durch euer Mitwirken erst so schön“, dankte Berger. Dirigentin Priska Herzog dankte den Musikern „fürs gute Mitmachen und das viele Üben“ und wünschte allen noch viele interessante Auftritte. Musikalisch liegt der Schwerpunkt 2017 im modernen Bereich. „Wir studieren aber auch Klezmer und schottische Highland-Stücke ein“, sagte Priska Herzog.

Der Verein

Maiandacht auf der Gugel am 28. Mai, Platzkonzert am 17. Juli, Kurkonzert in Todtmoos am 30. August, Kirchenkonzert in Herrischried am 22. Oktober und Jahreskonzert in der Rotmoshalle am 9. Dezember.

Das Akkordeon Orchester Herrischried wurde 1975 gegründet. Derzeit spielen 14 Musiker aktiv mit. Dirigentin Priska Herzog bildet zudem zwei Nachwuchstalente am Akkordeon aus. 30 Passivmitglieder unterstützen den Verein. Dabei lag die Passivmitgliedsgebühr bislang bei acht Euro pro Jahr. Nach eingehender Besprechung stimmten die Mitglieder einstimmig dafür, die Gebühr auf zwölf Euro anzuheben.