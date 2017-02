Herrischried Bläserjugend, Jugendmusikschule und Gemeinschaftsschule arbeiten stärker zusammen

Bläserjugend Hotzenwald, Jugendmusikschule Bad Säckingen und Gemeinschaftsschule Hotzenwald wollen künftig intensiver kooperieren. Vertreter der Einrichtungen stellen bei einem Treffen die Weichen dafür.

Die Bläserjugend Hotzenwald (BJH) und die Jugendmusikschule Bad Säckingen (JMS) verstärken die Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule (GMS) Hotzenwald. Seit der Gründung der GMS kooperiert diese im musischen Bereich mit den örtlichen Vereinen. Mit der Einrichtung zweier Bläserklassen in den fünften und sechsten Klassen in Kooperation mit der JMS und den Trachtenkapellen Herrischried und Hogschür initiierten Lehrerin Dagmar Keck und Nicole Allgaier von der damaligen AGB Herrischried-Hogschür den Einstieg in die koordinierte Zusammenarbeit. Gemeinsame Aktionen mit den Vereinen gehörten von Anfang an zum Konzept, schreibt die Bläserjugend Hotzenwald in einer Pressemitteilung.

Die JMS stellt die Instrumente und zusätzliche Lehrkräfte. Nach der Gründung der Bläserjugend Hotzenwald ist diese Kooperation nun Bestandteil des gemeindeübergreifenden Gesamtkonzeptes der BJH geworden. Mit Beginn des vergangenen Schuljahrs wurde neu auch die Möglichkeit geschaffen, dass Schüler, die aus der Bläserklasse ausscheiden, sich zu einem anknüpfenden Instrumentalunterricht anmelden können. Dieser Unterricht findet im Idealfall in der Schule statt. Da diese Schüler deutlich älter sind und bereits die Kenntnisse aus den zwei Jahren Bläserklasse mitbringen, ist ein gemeinsamer Unterricht mit den regulären Anfänger-Instrumentalkursen nicht möglich, schreibt die BJH.

Jugendliche, die zum Ende des Schuljahres in der sechsten Klasse aus der Bläserklasse ausscheiden, werden im Mai in einem Elternabend informiert und können sich dann anmelden. Verbindungsperson der BJH zur GMS bleibt Nicole Allgaier. Die JMS wird noch eine Koordinationsperson benennen. Nach dem Pilotjahr wollen die Kooperationspartner zum neuen Schuljahr dieses Angebot festigen. Mit dem Umzug der GMS, also der Sekundarstufe, nach Herrischried klären sich auch die räumlichen Bedingungen der Schulen.

Auf Einladung von Ralf Eckert traf sich das gesamte Organisationsteam der Bläserjugend mit der Jugendmusikschule und der Gemeinschaftsschule zu einer gemeinsamen Sitzung. Die Jugendmusikschule war mit vier involvierten Lehrkräften und Musikschulleiter Manuel Wagner dabei. Die Gemeinschaftsschule war vertreten durch Dagmar Keck und Sabrina Kurz. In diesem dreistündigen Austausch wurden die Weichen für die Intensivierung der Zusammenarbeit gestellt.

Auch weitere gemeinsame Aktionen, Workshops, Proben und Auftritte der Bläserklassen mit den „BJH-Music-Kids“, dem Vorstufenorchester der Vereine, wurden fixiert und terminiert. Unter anderem wird am Altenschwander Schulplatzfest ein gemeinsamer Auftritt unter der Leitung von Gabi Barth stattfinden. Damit festigt sich ein weiterer „Mosaikstein“ in einem vernetzten und zukunftsorientierten Konzept der musikalischen Jugendarbeit der Vereine. Alle Beteiligten haben sich positiv über die gute und gewinnbringende Zusammenarbeit geäußert, heißt es abschließend in der Mitteilung.