Herrischried Bitte freihalten: Im Notfall helfen Hydranten Leben retten

90 Prozent der Wasserzapfstellen befinden sich auf Privatgrund. Die Feuerwehr appelliert an Bevölkerung, diese freizuhalten, etwa von Gebüsch und Gestrüpp. Warum das so wichtig ist, erfahren Sie hier.

Hotzenwald (sha) Bis zu den Regenfällen diese Woche war die Brandgefahr sehr hoch. Im Wald, wie auch auf offenen Flächen lag der Index in Südbaden zwischen Stufe vier bis fünf, der höchsten. Im Ernstfall hätte die Feuerwehr schnell auf die Hydranten zugreifen müssen, die an den Straßenrändern stehen. Gerade jetzt im Sommer, wo das Gras in die Höhe schießt und Büsche wuchern, ist es also besonders wichtig, dass die Hydranten frei gehalten werden. "Wir haben die Hydranten schon oft im Winter thematisiert, wegen dem Schnee. Aber leider wird der Zugang zu den Hydranten auch im Sommer immer mehr zum Thema", erklärt Herrischrieds Gesamtkommandant Christian Dröse. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung, sich zu kümmern.

Im Ernstfall hilft so ein Hydrant der Feuerwehr, noch schneller an das benötigte Löschwasser zu kommen. Zwischen 1200 bis 1500 Liter pro Minute können von einem Oberflurhydranten abgezapft werden. Muss die Feuerwehr erst suchen oder den Hydranten freilegen, geht kostbare Zeit verloren.

"Im Ernstfall überlebt ein Mensch nur 19 Minuten ohne Sauerstoff. So lange hält das Gehirn durch. Wird er innerhalb dieser Zeit noch gerettet, kann die Person reanimiert werden", erklärt Christian Dröse. Zeit, die im Ernstfall nicht mit unnötiger Sucherei nach einem Hydranten vergeudet werden darf. "Die Hydranten sind zur eigenen Sicherheit angebracht", erklärt Dröse.

Wo ein Hydrant steht und warum er dort steht, wird von der Gemeinde geregelt. "Es kann schon mal vorkommen, dass ein Anwohner nicht weiß, dass auf seinem Grundstück ein Hydrant steht. Darum haltet die Augen offen", erklärt Dröse. "Wir, die Feuerwehr, haben leider zu wenig Kapazität um jeden Hydranten freizuschneiden. Daher der Appell an die Grundstückseigentümer oder Angrenzer."

Wassermeister Rolf Kaiser erklärt, dass sich rund 90 Prozent aller Oberflurhydranten auf Privatgelände befinden. Manchmal werden sie auch von Straßenmeistereien genutzt, um eine Rohrleitung zu spülen, zu entlüften oder zu entspannen. Die Gemeinde Herrischried zählt rund 152 Hydranten. Im Kernort Herrischried sind es 49, Niedergebisbach hat 14, Rütte 14, Hogschür 23, Obergebisbach neun, Hornberg zehn, Atdorf sieben, Großherrischwand acht, Giersbach sieben, Kleinherrischwand vier, Schellenberg fünf, Lochhäuser fünf, und Wehrhalden zehn Hydranten.

Werden die Hydranten angemalt, schade das ihrer Funktion keineswegs, erklärt Wassermeister Rolf Kaiser. Gewünscht werde nur, dass es sich um auffällige Farben handelt, so Kaiser.