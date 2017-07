vor 6 Stunden sk Herrischried Betrunken, beleidigend, bissig: Randalierender 40-Jähriger kommt in Ausnüchterungszelle

Einen massiven Polizeieinsatz hat ein 40-Jähriger in Herrischried ausgelöst. In betrunkenem Zustand randalierte er in einem Mehrfamilienhaus. Außerdem wurde er handgreiflich gegen die alarmierten Polizisten.