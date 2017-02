Stuttgart, Herrischried Auch zweite Sägemättlen-Petition scheitert

Gemeinde Herrischried sieht sich durch die Entscheidung des Petitionsausschusses bestätigt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Petitionsausschuss empfiehlt dem baden-württembergischen Landtag, der jüngsten Petition zur Sport- und Freizeitanlage Sägemättlen nicht abzuhelfen. Mehr als 16 Seiten umfasst die jetzt als Landtagsdrucksache 16/1452 veröffentlichte Beschlussempfehlung. Die Petenten hatten bemängelt, dass die Gemeinde Herrischried, die untere Forstbehörde und das Baurechtsamt die vom Landtag in einem ersten Petitionsverfahren zum Sägemättlen beschlossenen Vorgaben und Empfehlungen nicht umgesetzt hätten. Diese Ansicht teilt der Petitionsausschuss nicht. Die Gemeinde Herrischried sieht durch die Entscheidung erneut bestätigt, dass sie ein ordnungsgemäßes Bebauungsplanverfahren durchgeführt hat.

Die Angelegenheit war bereits am 15. Dezember in der Sitzung des Petitionsausschusses erörtert worden. Berichterstatterin war die Vorsitzende des Petitionsausschusses, die grüne Landtagsabgeodnete Bea Böhlen aus Baden-Baden. Sie und ihre Kollegen im Ausschuss kamen zu der Beschlussempfehlung an den Landtag, dass der Petition nicht abgeholfen werden könne. Bereits im April 2015 war einer ersten Petition wegen des Sägemättle nicht stattgegeben worden.