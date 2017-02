Herrischried Allgemeinmediziner: "Darstellung des Bürgermeisters sind nur politische Schutzbehauptungen"

In der Debatte um die drohende Schließung der Arztpraxis in Herrischried meldet sich nun Allgemeinmediziner Olaf Boettcher erneut zu Wort. Er widerspricht der Darstellung von Bürgermeister Christof Berger, dass er in der Frage des Praxiserhalts gewissermaßen sein Wort gebrochen habe

Herrischried (msb) Die angekündigte Schließung der Arztpraxis in Herrischried gerät immer mehr zum offenen Schlagabtausch zwischen den niedergelassenen Medizinern und der Gemeindeverwaltung. Nachdem Bürgermeister Christof Berger im Gemeinderat die Darstellung von Allgemeinarzt Olaf Boettcher zurückgewiesen hat, laut der die Gemeinde untätig gewesen sei, kontert Boettcher nun erneut mit einer Stellungnahme. Darin bezeichnet er Bergers Darstellung als "politische Schutzbehauptungen". Diese seien "in der aktuellen und seit Jahren prognostizierten Situation der schwindenden ärztlichen Versorgung auf dem Lande völlig unangebracht."

Boettcher betont, dass er den Bürgermeister bereits im März 2015 auf das drohende Aus der Herrischrieder Arztpraxis hingewiesen und ihn darum gebeten habe, die Gemeinderäte über diese Situation zu informieren. Dies sei aber augenscheinlich trotz eines danach erfolgten Gesprächs zwischen Arzt und Bürgermeister nicht geschehen. Vielmehr habe das Gremium "völlig überrascht" gewirkt, als Boettcher in einer Sitzung vor gut drei Wochen über die Situation Bericht erstattet habe.

Dass Christof Berger per Presseerklärung den Hergang ganz anders darstelle, habe ihn "dann doch im höchsten Maße verwundert", betont Boettcher in seiner Stellungnahme: "Herr Berger scheint durch das angedachte Ärztehaus in Rickenbach den Kapazitätsengpass beseitigt gewähnt zu haben, verschweigt jedoch, dass sich auf die vielfachen Bemühungen der Kassenärztlichen Vereinigung, der lokalen Politik und auch von mir persönlich kein einziger Arzt für dieses Projekt in Rickenbach beworben hat."

Daher habe Gemeinschaftspraxis Boettcher und Höller selbst Gespräche mit der Gemeinde Rickenbach geführt und sich bereiterklärt, zum 1. Januar zunächst die medizinische Versorgung der vakanten Praxis von Dr. Rolf Joist in Willaringen mit zu übernehmen, um zum Jahreswechsel 2018 aus dem entstehenden Ärztehaus Rickenbach die Versorgung der Gemeinden Rickenbach und Herrischried zu gewährleisten.

Boettcher betont, dass er hinter seinem gegenüber dem Herrischrieder Gemeinderat geäußerten Angebot stehe, auch in Zukunft in Räumlichkeiten der Gemeinde eine Sprechstunde in Herrischried anzubieten. Darüber habe sich der Gemeinderat beratschlagen wollen, betont Boettcher.

Die fünf Mediziner der Gemeinschaftspraxis Boettcher Höller seien dazu weiterhin bereit und darüber hinaus auch in der Lage, "dies auch hinsichtlich der aktuell zunehmend wegfallenden Versorgung in Görwihl zu leisten. Dazu hätte die Praxis ein Modell erarbeitet: "Wir halten das für den Wald für eine zukunftsweisende Lösung. Einzelpraxen wird es in absehbarer Zeit hier nicht mehr geben", ist sich Boettcher sicher.