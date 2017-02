Herrischried Abgespeckt: Die Pläne für Neubau der Gemeinschaftsschule in Herrischried

Der Gemeinderat stimmt abgespecktem Neubau-Plan für die Gemeinschaftsschule zu. Das Gebäude soll nun drei statt vier Geschosse erhalten. Der aktuellen Planung sind Baukosten von 5,670 Millionen Euro zugrunde gelegt.

Herrischried – Detaillierte Informationen und ein Zwischenbericht über den aktuellen Stand der Planungen für den Neubau der Gemeinschaftsschule wurden dem Herrischrieder Gemeinderat in der Sitzung am Monat Abend vorgestellt. Der bisherige Wettbewerbsentwurf wurde in einigen Bereichen abgeändert respektive „abgespeckt“. Hierüber informierte Architekt Manfred Sautter das Gremium.

Nach der neuen Planung soll der Baukörper um eine Ebene auf nunmehr drei Geschosse reduziert werden. Hier wurde auch Belangen aus der Bürgerschaft Rechnung getragen, die das Gebäude mit vier Stockwerken als zu hoch und zu dominant einstuften. Bürgermeister Christof Berger hierzu: "Es war unser Wunsch, das Projekt sinnvoll zu verkleinern und im finanziell möglichen Rahmen zu bleiben." Trotzdem müssten für die Finanzierung noch „dicke Löcher gebohrt werden“, so Berger. Der Architekt sprach von einer Kostenreduzierung gegenüber dem Wettbewerbsentwurf von rund 20 Prozent, das wären etwa 1,14 Millionen Euro weniger an reinen Baukosten. Der aktuellen Planung sind Baukosten von 5,670 Millionen Euro zugrunde gelegt. Den Räten wurde die Aufteilung der Räumlichkeiten in den einzelnen Stockwerken im Detail vorgestellt. So sollen etwa im ersten Obergeschoss der Technik- und Maschinenraum sowie die Verwaltung untergebracht werden. Auf allen Ebenen soll es an der Südfassade Flächen für die so genannte Freiarbeit geben. Diese werden als Nischen mit Glasfassade gestaltet. Die Klassenzimmer sollen nach den Vorstellungen des Architekten hell und freundlich mit der Möglichkeit zur variablen Einrichtung gestaltet werden.

Im zweiten Obergeschoss soll die Lehrküche und weitere Klassenzimmer ihren Platz finden. Das Gebäude soll komplett barrierefrei gestaltet werden. Gemeinderat Klaus Stöcklin (Grüne) bat darum, bei der weiteren Planung die Schulkonferenz mit einzubinden. Bislang wurden nach Informationen des Bürgermeisters schon die Wünsche der Lehrerschaft mit eingearbeitet.

Bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat die vorgestellte fortgeschriebene Planung. Auf der Tagesordnung des Abends standen des weiteren Ausschreibungen für die Sanierung des bestehenden Gebäudes der Gemeinschaftsschule. Die Gewerke wurden von Architekt Walter Freter beschrieben und im Rat diskutiert. Es handelt sich um die allgemeine Modernisierung mit Rohbauarbeiten und Dachdeckung sowie die energetische Sanierung. Für erstere wurde ein Gesamtpaket von 537 718 Euro geschnürt. Die Kosten für die energetische Sanierung belaufen sich auf 836 957 Euro. Es wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen, alle erforderlichen Gewerke auszuschreiben.

Zahlen im Überblick

Zahlen zum aktuellen Stand der Planung für die Gemeinschaftsschule. Es sind drei Geschosse vorgesehen. Die Gesamtfläche beträgt 1884 Quadratmeter. Die Gesamtkosten mit Möblierung werden mit 6,123 Millionen Euro beziffert. Die Fachförderung beträgt 74,84 Prozent. Restanteil für die Gemeinde / Kredit: 1,227 Millionen Euro. Erhoffte Mittel aus dem Ausgleichsstock: 1,703 Millionen Euro.