Herrischried 27- Jähriger wird in Herrischried bei Unfall verletzt  Verursacher ergreift die Flucht

Schwere Beinverletzungen hat ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Herrischried erlitten. Er wurde in der Nacht beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren. Der Fahrer fuhr einfach weiter

Herrischried – Ein schwerer Unfall hat sich am Maifeiertag gegen 0.25 Uhr auf der Hauptstraße in Herrischried ereignet. Beim Überqueren der Hauptstraße wurde laut Polizei ein 27-jähriger Fußgänger von einem dunklen Kleinwagen erfasst und hierbei schwer verletzt. Der beteiligte Autofahrer entfernte sich unmittelbar nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verletzte musste mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder zum gesuchten Fahrzeug machen können. Diese können sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen unter der Rufnummer 07761 9340 in Verbindung zu setzen. Der gesuchte dunkle Kleinwagen müsste im Frontbereich frische Beschädigungen aufweisen.