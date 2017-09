Herrischried 20 Kinder beim Erlebnistag der Feuerwehr Herrischried

Trotz unsicherer Wetterlage warteten am Feuerwehrgerätehaus viele Spielstastionen auf die kleinen Besucher.

Gut 20 Kinder besuchten am Samstag den Erlebnisnachmittag mit der Feuerwehr Herrischried beim Gerätehaus Lochmatt. Wegen des angekündigten Regens konnten nicht ganz so viele Spielstationen aufgebaut werden wie im letzten Jahr, doch dies Tat der Veranstaltung keinen Abbruch.

Unter Leitung von Jugendwart Bernhard Dannenberger und seiner Jugendmannschaft war den Familien über eine Stunde jede Menge Spiel, Spaß und Aktion geboten und das Wetter blieb bis zum Schluss trocken. Nass wurden nur die Spielstationen, wie die Handspritze beim Wettspritzen oder die vom großen Feuerwehrschlauch begossene Wiese. Es gab auch einen Schlauch-Weitwurf und eine Trage-Disziplin. Mädchen und Jungen ab drei Jahren hatten großen Spaß. Die Jugendfeuerwehr bewies im Umgang mit den kleinen Besuchern Umsicht und Professionalität.

Am Ende nahm Bernhard Dannenberger alle Kinder mit auf eine Rundfahrt im Löschfahrzeug. "Wir freuen uns, dass der Nachmittag trotz unsicherem Wetter bei so vielen Familien so gut ankam. Wir heißen jeden willkommen und vielleicht finden sich Kinder oder interessierte Papas, die man für die Feuerwehr begeistern konnte", resümierte Kommandant Christian Dröse.