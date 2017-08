Unterstützung für Helfer am Telefon in Wehr

Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut kooperiert jetzt mit Pendant in Freiburg und profitiert damit von dem Netzwerk der beiden Kirchen

Wehr/Hochrhein – Der in Wehr ansässige Trägerverein der Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut ist zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung zusammengekommen. Der Vorstand berichtete über die ehrenamtliche Arbeit, über die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden am Telefon und über die deutlich verbesserte finanzielle Situation des Vereins. Nach der Entlastung des Vorstands sind Siegfried Isele und Arnold Holz laut Pressemitteilung als Vorsitzende wiedergewählt worden.

Im vergangenen Jahr konnte die Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut einen neuen Kooperationsvertrag mit der Telefonseelsorge Freiburg abschließen. Neben der engeren Zusammenarbeit ist darin insbesondere die Unterstützung der beiden großen christlichen Kirchen zugesichert. Die Kirchen bringen ihr Wissen, ihr Netzwerk und finanzielle Beiträge in die Arbeit ein und fördern so deren Verortung am Hochrhein. Dazu haben die evangelischen Kirchenbezirke Hochrhein und Markgräflerland und die katholischen Dekanate Waldshut und Wiesental zwei ständige Delegierte in den Vorstand des Trägervereins der Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut entsendet: Pfarrer Traugott Weber aus St. Blasien und Dekanatsreferent Franz-Josef Günther aus Waldshut.

Die Telefonseelsorge erfüllt laut Trägerverein eine unentbehrliche Aufgabe in unserer Gesellschaft. In Not- und Krisensituationen geratene Menschen sind auf seelsorgerliche Hilfe und Beratung angewiesen. Für diese anspruchsvolle Arbeit am Telefon braucht es immer wieder engagierte Menschen, die sich für dieses Ehrenamt ausbilden lassen. Die Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut bietet regelmäßig Ausbildungskurse an.

Lörrach-Waldshut ist eingebunden in das Netz der Telefonseelsorge in Deutschland. Sie arbeitet überkonfessionell, überparteilich und ehrenamtlich. Zur Finanzierung der Hilfe freut sich der Trägerverein über Spenden (VR-Bank Schopfheim-Maulburg, IBAN: DE16 6839 1500 0006 1116 02, BIC: GENODE61SPF