Unbekannte sägen Hasler Maibaum um

Maibaum in Hasel von Unbekannten umgesägt und auf Straße gestürzt. Freiwillige Feuerwehr Hasel mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz

Hasel – Was für ein Schock! Im Kirchenweg wurde in der Nacht zum Donnerstag tatsächlich der Maibaum durch Unbekannte umgesägt. Dieser stürzte dann auch prompt auf die Straße und versperrte diese komplett. Beim Fallen wurde eine Absperrung, bestehend aus Metallpfosten und Metallkette, beschädigt. Wie viel Schaden die "Aktion" verursacht hat, ist nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Hasel war mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz, um den Baum zu beseitigen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schopfheim (Telefonnummer 07622/66 69 80).