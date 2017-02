Hasel Transporter stößt mit Reisebus zusammen - zwölf Personen verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntag bei Hasel auf der Kreisstraße K 6352 zwischen Gersbach und Schopfheim ereignet.

Am Sonntag wurde über Notruf ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K 6352 zwischen Gersbach und Schopfheim gemeldet.Nach einer ersten Sachverhaltsabklärung vor Ort kam ein Kleintransporter (Sprinter), welcher mit zwei Personen von Gersbach in Richtung Schopfheim unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern und dann nach links in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Reisebus frontal zusammenstieß.Bei dem Aufprall wurden der 34-jährige Fahrer des Sprinters und seine 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt.In dem Reisebus (ein 29-Sitzer), welcher voll mit Senioren besetzt war, wurden der 74-jährige Busfahrer und neun Mitreisende ebenfalls leicht verletzt. Überwiegend erlitten sie starke Prellungen. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst, welcher mit starken Kräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort war in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht.An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher insgesamt im hohen fünfstelligen Bereich liegen dürfte, zumal der Reisebus nur wenige Jahre alt war, wie die Polizei mitteilt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Strecke gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet.