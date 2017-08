Hasel Stadtwerke erhalten Auftrag

Stadtwerke Bad Säckingen dürfen das neue Haseler Nahwärmenetz betreiben

Hasel (ebr) Der Gemeinderat votierte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für das Angebot der Stadtwerke Bad Säckingen (SWS) für die Nahwärmeversorgung im Bündenfeld. Den Kürzeren zog der zweite Anbieter, die Energiedienst AG. Das Schulhaus und der Kindergarten sowie etwa 15 Privathäuser und -haushalte sollen an das neue Nahwärmenetz angeschlossen werden. Als zentrale Heizung und Lagerung der Holzhackschnitzel und/oder -pellets dient dabei das Schulhaus. Die Ratsmitglieder waren auch einstimmig dafür, die Umstellung auf das Neue Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) an die Firma „Allevo“ in Obersulm bei Heilbronn zu vergeben.

Vor zwei Wochen musste die Auftragsvergabe für beide Projekte verschoben werden. Für die Wärmeversorgung Bündenfeld wollte die Verwaltung, wie Bürgermeister Helmut Kima erklärte, zwei vergleichbarere Angebote mit derselben Konzeption. Für das Neue Kommunale Haushaltsrecht waren zum damaligen Zeitpunkt noch gar keine Angebote eingegangen. Inzwischen läge alles beratungsfähig vor, so Kima. Er bezeichnete die neue Konzeption zum Nahwärmenetz als ausgereift und das einstimmige Votum des Gemeinderats als eine vernünftige Entscheidung. Er sei froh, dass es zu einer umweltfreundlichen und wirtschaftlich günstigen Lösung gekommen sei. Für ihn wäre es außerdem wichtig, dass die Verlegung der Breitbandkabel für alle Anlieger nun mit einbezogen worden sei. Dass sich die Ratsmitglieder einstimmig für das Angebot der SWS entschieden haben lag am eindeutig günstigeren Angebot. Energieexperte und Gemeinderat Peter Schalajada, der zusammen mit der Verwaltung die Angebote unter die Lupe nahm, stellte eine gewaltig günstigere Differenz auf eine Vertragsdauer von zehn Jahren fest.

Er unterstütze deshalb den Verwaltungsvorschlag zum wirtschaftlich günstigeren Angebot der SWS. Man entscheide nämlich auch mit, so Schalajada, wie viel die Anlieger für ihren kompletten Anschluss an das Netz bezahlen müssten. Er schlug noch vor, dass sich die Gemeinde das Vorkaufsrecht sichern solle, falls der Betreiber das Nahwärmenetz eines Tages verkaufen wolle.

Zum NKHR lagen der Gemeinde drei Angebote vor. Mit rund 22500 Euro war die Firma Allevo aus Obersulm um etwa 25 Prozent günstiger als die beiden anderen Anbieter, weshalb die Verwaltung, wie Kima sagte, diese kompetente Firma vorschlage, was der Gemeinderat auch eindeutig absegnete. Auch Hasel muss ab 2020, wie alle Gemeinden in Baden-Württemberg, ihr Haushalts- und Rechnungswesen nach dem neuen Haushaltsrecht führen. Nach einer Bestandsaufnahme aller beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände wird ein Bestandsverzeichnis erarbeitet, das sich in einer Gegenüberstellung der Aktiv- und Passivposten in der Eröffnungsbilanz wiederfindet. Hierbei wird das gesamte unbewegliche Vermögen der Gemeinde, wie Gebäude, Grundstücke, Straßen, Spielplätze, Wald und Grünflächen erfasst.