Hasel Saison beginnt am 20. März

(tan) Die Erdmannshöhle Hasel öffnet wieder ab Sonntag, 20. März. Um 18 Uhr gibt zum Saisonbeginn das „Chörle“ aus Rickenbach ein Konzert.

Öffnungszeiten von 20. März bis 13. Mai werktags von 10 bis 15 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Vom 14. Mai bis 11. September täglich von 10 bis 17 Uhr und vom 12. September bis 6. November werktags von 10 bis 15 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Auskünfte über Führungen erteilt das Bürgermeisteramt Hasel unter Telefon 07762/80 68-90.