Hasel SV Hasel fehlt der Nachwuchs

SV Hasel fehlt junges Fußballvolk. Nur eine einzige Jugendmannschaft gemeldet

Die erste Mannschaft des SV Hasel (SVH) mischt in der Kreisliga C3 auch in diesem Jahr wieder in der Spitzengruppe mit. Mit einem vierten Tabellenplatz spiele man wieder um den Aufstieg, sagte der Vorsitzende Rainer Hartl bei der Hauptversammlung im Sportheim am Freitag.

Insgesamt hätte man wieder ein sowohl sportlich als auch wirtschaftlich erfolgreiches Vereinsjahr hinter sich, bilanzierte Vorsitzender Hartl. Die erste Mannschaft hätte im vergangenen Jahr anfänglich um die Meisterschaft mitgemischt und letztendlich einen guten fünften Tabellenplatz belegt. Mit Holger Trefzger habe man auch einen guten Schiedsrichter, der in der Bezirksliga pfeift und in der Landesliga als Assistent eingesetzt werde. Das außersportliche Vereinsgeschehen sei etwas „gemischt verlaufen“, sagte Rainer Hartl, denn die Dorf-Olympiade habe man ausfallen lassen müssen, da sie zeitlich mit anderen Veranstaltungen in der Umgebung in Konkurrenz gestanden habe. Hier müsse man sich eine bessere Terminierung überlegen und auch eventuelle Veränderungen bei den Disziplinen.

Vorsitzender Hartl dankte dem Sportheim-Bewirtungsteam mit Edith Geiger, Liesel Robl, Angelika Hartl, Esther Müller und Andrea Frommherz für ihre nicht selbstverständliche Arbeit. Der Sportheimbetrieb trage wesentlich dazu bei, den Sportplatz- und Spielbetrieb-Unterhalt mitzufinanzieren, erklärte der Vorsitzende. Hier lobte er auch Klaus Robl und sein Platzwartteam, das stets für einen guten Zustand des Fußballgeländes sorgen würde. Bei den Wahlen wurde der bisherige Spielausschussvorsitzende Peter Feucht neuer stellvertretender Vorsitzender. Er löst damit Dieter Greiner ab, der den neuen Posten als zweiter Schriftführer übernimmt. Ebenso einstimmig gewählt wurde auch Stefan Schmidt als neuer Spielausschussvorsitzender. Der erste Schriftführer Gerd Biehler und Stefan Schaub als Platzkassierer erhielten erneut das Vertrauen und wurden ebenso einstimmig bestätigt wie Sabine Lewanderski und Thomas Jost, die tags zuvor in den Jugendvorstand gewählt wurden. Kassenprüfer bleiben Bianca Jost und Christian Greiner. Kontakt im Internet: (www.sv-hasel.de).