Hasel S'Chörle aus Rickenbach tritt in der Hasler Höhle auf

Konzertbesucher kommen in Genuss eines breitgefächerten Repertoires in einer ganz besonderen Akustik

Anlässlich der Saisoneröffnung findet am Sonntag, 20. März, um 18 Uhr in der Erdmannshöhle Hasel ein Konzert statt. „S'Chörle“ aus Rickenbach (der jüngste der drei Chöre des Gesangvereins Hotzenwald) wurde im Jahr 1992 gegründet, für Sängerinnen und Sänger mit einer besonderen Vorliebe für Broadway-Songs, Gospels, Pop und Filmmusik. Aber im breitgefächerten Repertoire des Rickenbacher Chores haben auch geistliche Lieder und getragene Stücke ihren festen Platz. Der Bad Säckinger Trompeter und Dirigent Markus Tannenholz leitet mit seiner ansteckenden Begeisterung und dem ansteckenden Humor seit dem Jahr 2014 den Chor. Die 20 Mitwirkenden freuen sich über vielfältige Gelegenheiten, um ihren Spaß am Singen mit Anderen zu teilen und ziehen mit Leichtigkeit und Enthusiasmus bei Konzerten alle Zuhörer in ihren Bann. Der Eintritt für das Konzert in der Erdmannshöhle Hasel ist frei, um eine Spende beim Ausgang wird gebeten.

Mitglieder des Höhlen- und Heimatvereins bieten nach dem Konzert im Kiosk den Konzertbesuchern kleine Häppchen und einen Umtrunk zur Stärkung an. Die Gemeinde Hasel lädt zu dieser Veranstaltung Freunde der Chormuisk recht herzlich ein.