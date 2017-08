Hasel Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Motorrad

Am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr ereignete sich auf der K 6352 zwischen Kürnberg und Gersbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt und ein Radfahrer ums Leben kam. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein sucht Zeugen.

Im Bereich einer S-Kurve kam es zum Zusammenstoß eines bergwärts fahrenden Motorradfahrers und einem talwärts fahrenden Radfahrer.Der 20-jährige Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber der Rega Basel nach Freiburg geflogen.Der 69-jährige Fahrradfahrer verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen am Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.Zeugen, welche Beobachtungen zur Fahrweise der Beteiligten oder gar zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800, zu melden.