Oh wie schön ist die Hasler Buurefasnacht

1200 Teilnehmer begeisterten die Besucher beim Umzugs der Hasler Buurefasnacht.

Buntes Treiben: Beim großen Umzug der Hasler Buurefasnacht boten über 1200 Teilnehmer von Cliquen, Zünften und Guggemusiken vom Hochrhein, aus dem Dreiländereck, dem Kandertal, dem Markgräflerland, dem Schwarzwald und dem Breisgau ein buntes Bild. Im Bild (von links) die Hasler Mühli-Häxe, die Obersäckinger Hexen und die Villinger Hexen. Auch eine stattliche Zahl von Motto-Wagen war mit dabei, die sich der Kommunalpolitik widmeten. Das Spektakel in Hasel hatte schon am frühen Mittag begonnen, als das Narrendorf auf dem Dorfplatz öffnete. Ab 14.11 Uhr bewegte sich der Umzug durchs Dorf, vorbei an den vielen Zuschauern.