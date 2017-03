Hasel Nachschlag für Narren: HaBuFa hat begonnen

Ein klare Nacht nach vorfrühlingshaft schönem Tag bildete die ideale Kulisse für den Auftakt der Buurefasnacht Hasel, der HaBuFa, den Hemdglunggi-Umzug am Buure-schmutzige Dunschdig. Viele Haslerinnen und Hasler, meist Familien mit Kindern, fanden sich gegen 19 Uhr beim Bürgerhaus ein, durchweg in Nachthemden, Schlafanzügen und mit Schlafmützen oder ähnlichen Kopfbedeckungen ausgestattet.

Die Dossenbacher Guggemusik "Waieblätzer" war wie in den Vorjahren auch da und führte mit lautstark-schrägen Klängen gden kleinen Umzugsweg durchs Dorf an. Fröhlich winkend zogen große und kleine Glunggis durch Hasel zurück zum Bürgersaal, wo gut eine Stunde nach dem Umzug das bunte Treiben des Hemdglunggiballs begann. Neben den Dossenbachern noch weitere Gast-Guggen sorgten für den Sound zu Polonaisen, Schunkelrunden und später und zum Tanz spielte "Sax&Key". Das Publikum veränderte sich im Laufe des Abends; die Familien mit Kindern machten Platz fürs "Jungvolk" und für (mittel)ältere Semester, die mit den HaBuFa-Leuten bis in die Nacht hinein eine ausgelassene Narrenfete feierten.

Am freitagabend steht der "Tratschobe" im Bürgersaal mit Einführung des Hasler Buurefasnachts-Prinzen – die Entmachtung von Bürgermeister Helmut Kima muss wegen Krankheit des Burgi entfallen – an, am Samstag beginnt die HaBuFa-Party im Bürgersaal ab 20.11 Uhr und am Sonntag, erwartet das Erdmannsdorf viele, viele Besucher zum großen HaBuFa-Umzug mit 45 angemeldeten Cliquen, Zünften und Guggemusiken mit rund 1100 aktiven Teilnehmern. Das sonntägliche Narrentreiben im Dorf beginnt bereits um 11.30 Uhr, wenn das Narrendorf auf dem Dorfplatz öffnet. Der Umzug bewegt sich dann von 14.11 Uhr an von der Aufstellung beim SV-Sportheim durch die Wehrer Straße, die Haupt- und Schulstraße und wieder die Hauptstraße, wo im Anschluss auf einem Podium ein Guggekonzert ist. An der Umzugsstrecke wird es während des Narren-Defilees durch Hasel verschiedene Bewirtungsstände geben.

Am Montag, 6. März ist ab 11 Uhr Heringessen im Bürgersaal und um 14.11 Uhr startet der Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnacht und dem "Kinder-Tratsch-Nachmittags". Mit dem Fasnachtsfeuer am Samstag, 11. März ab Einbruch der Dunkelheit beendet die Feuerwehr Hasel die Buurefasnacht 2017.