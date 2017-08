Musikalisch das Dorfleben gestalten in Hasel

Gesangverein Hasel gibt am Sonntag, 24. April, mit sechs Gastchören aus der Region im Bürgersaal ein großes Frühlingskonzert

Hasel (ebr) „Wir singen in den Frühling“: Unter diesem melodischen Motto veranstaltet der Gesangverein Hasel (GVH) am Sonntag, 24. April, im Bürgersaal ein großes Chorsingen. Eingeladen zu diesem Freundschaftssingen wurden die Gesangvereine Raitbach und Fahrnau, der Männergesangverein Ehrsberg, der Singkreis Eggingen sowie die Gesangvereine Wiechs und Wies. An diesem Sonntag hat der neue Chorleiter, Michael Brogle, seinen ersten offiziellen Auftritt mit dem heimischen Gesangverein.

Michael Brogle hatte Anfang Januar die Leitung des gemischten Chores Hasel übernommen. Zuvor dirigierte Brogle den katholischen Kirchenchor in Hausen. Im Höhlendorf ist der neue Dirigent kein Unbekannter. Seit nahezu 20 Jahren ist er schon Organist in der Peterskirche. Nicht nur für das bevorstehende Frühjahrskonzert haben sich Chorleiter Brogle und der Vorsitzende Richard Hollenweger viel vorgenommen. Mit vier neuen Sängern im Alter von 18 bis 25 Jahren will man das Liedprogramm etwas erneuern und modernisieren. Mit Schlagern und Volksliedern, aber auch mit Gospels, Spirituals sowie anderen weltlichen und geistlichen Liedern möchten die Sänger bei Konzerten, Ständchen sowie bei Gottesdiensten das kulturelle Leben im Dorf weiterhin mitgestalten.

Die stellvertretende Vorsitzende des GVH, Angelika Hartl, informierte über das sonntägliche Programm des Frühjahrs-Chorkonzertes am 24. April im Bürgersaal. Es beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Peterskirche Hasel, untermalt vom Gesangverein Concordia Gersbach. Ab 11.30 Uhr ist dann ein Mittagessen für alle im Bürgersaal. Um 14 Uhr erwartet die Konzertbesucher das große Chorsingen mit den sechs auswärtigen Gastchören sowie dem gemischten Chor Hasel. Bei einer Tombola können Konzertbesucher Pflanzen für Haus oder Garten gewinnen.

Mit 37 aktiven Mitgliedern, davon 22 Frauen und 15 Männer, habe der Chor mit vier Stimmlagen ein gutes Mischverhältnis und einen guten Klangcharakter, ist der neue Dirigent überzeugt. Zu seinen Aufgaben zählt Brogle neben dem Ausbau eines anspruchsvollen Gesangs auch die Pflege der sozialen Komponente. Letzteres unterstrichen sowohl Vorsitzender Hollenweger als auch Karlfrieder Mattes, der von 1986 bis 1995 Vorsitzender des Hasler Gesangvereins war. Deshalb pflege man auch weiterhin die Sängerfreundschaft mit dem sächsischen Gesangverein Schönberg-Köthen bei Meerane, die seit 1991 besteht. Besonders aber auch mit dem Götti-Verein, dem Männerchor Grenzach, mit dem man seit 1925 eine gegenseitige Patenschaft habe. Die mit dem Gesangverein Frohsinn Wyhlen eine Chorgemeinschaft bildenden Grenzacher werden auch am Samstag, 23. April, im Tempel der Tropfsteinhöhle zusammen mit den Wyhlener Sängerfreunden einen Konzertauftritt haben, zu dem ebenfalls die Bevölkerung eingeladen ist.

Der gemischte Chor Hasel habe den gesellschaftlichen Auftrag, weltliche und kirchliche Anlässe mitzugestalten, unterstrich Karlfrieder Mattes. Deshalb werde man bei Bedarf neben örtlichen Veranstaltungen auch bei auswärtigen präsent sein. So beispielsweise im Kreispflegeheim in Wiechs. Dazu zählte er auch den viertägigen Besuch im September beim Gesangverein Schönberg-Köthen in Sachsen. Den Auftrag, das Leben im Dorf mitzugestalten, werde man weiter ausbauen, versprach Dirigent Brogle. Beruflich als Diplom-Ingenieur engagiert, sieht er die Musik als ausgleichendes Hobby, zeigt sich dabei aber auch als Vollblutmusiker. So plant er mit einem breit gefächerten Repertoire für ein Konzert des Gesangvereins am 9. Juli in der Peterskirche in Hasel.