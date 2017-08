Mit Wolfgang Kammerer nach Rom

Evangelische Kirchengemeinde Hasel organisiert mit ihrem früheren Pfarrer eine Studienfahrt in die italienische Hauptstadt

Hasel – Vor sieben Jahre bot die Kirchengemeinde Hasel eine ökumenische Gemeindereise nach Rom an. In diesem Sommer wurde das Vorhaben wiederholt. Der ehemalige Hasler Pfarrer, Wolfgang Kammerer, hat sich zwischenzeitlich in den Ruhestand verabschiedet, doch der gute Kontakt ist geblieben. So stellte sich Pfarrer Kammerer wieder gerne als Reiseleiter zur Verfügung und organisierte aus dem nordbadischen Graben-Neudorf zusammen mit Sekretärin Hildegard Lüber und der Hasler Kirchengemeinderatsvorsitzenden Erika Jost die zweite Visite in der italienischen Hauptstadt.

Im eigens zusammengestellten Reiseführer von Pfarrer Wolfgang Kammerer waren sowohl das christliche, päpstliche wie auch das antike Rom aufgeführt. Ausgangspunkt aller Besichtigungen war das Hotel Casa Valdese, ein Haus der Valdenser, denen das Anwesen von der Evangelischen Kirche im Rheinland im Jahre 1988 überlassen wurde. Nach 20 Minuten gemütlicher Gehzeit wurde der Vatikanstaat erreicht. Beeindruckend der Petersdom und der gemeinsame Gang durch die vatikanischen Museen. Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch in der Sixtinischen Kapelle. In dem vor allem durch die Papstwahl bekannten Ort bewunderten die Besucher die Gemälde von Michelangelo. Unter der Leitung ihres Pfarrers sangen die Gruppenmitglieder im Petersdom „Großer Gott, wir loben dich“. Ein herrlicher Ausblick über die vatikanischen Gärten, den Petersplatz und die Stadt entschädigten für die 510 Stufen, die zuvor zu bewältigen waren. Der Besuch der Altstadt mit einer Visite im Pantheon, einem Bummel über die Piazza Navona mit dem Vier-Ströme-Brunnen und natürlich ein Abstecher zu einem der wichtigen Touristenziele, dem Trevi-Brunnen, war ein Muss für die Gruppe. Mit dem Forum Romanum wurde das ehemalige religiöse und politische Zentrum des antiken Roms von einem vorbeiführenden Spazierweg aus betrachtet. Beim Hinaufschreiten zum Kapitol betrat man das Herz der Stadt.

Auch dieser Gang war wie sämtliche Besichtigungen von Pfarrer Kammerer freigestellt. Man durfte alles mitmachen, aber für keinen Besuch gab es eine Muss-Erwartungshaltung. Dies war wohl einer der Erfolgsfaktoren für diesen tollen Abstecher nach Rom, der nach einhelliger Gruppenmeinung gerne noch einmal wiederholt werden darf.