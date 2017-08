Hasel Millionenspektakel am Abendhimmel: Naturfreunde halten Ausschau nach Bergfinken

Im Winter 2014/2015 schlugen Millionen Bergfinken bei Hasel ihr Winterquartier auf. Ornithologen beobachten, ob sich das Naturschauspiel der„fliegende Diamanten“ eventuell wiederholt.

Naturfreunde trauten ihren Augen kaum, als über zweieinhalb Monate hinweg jeden Abend zwei bis drei Millionen Bergfinken kurz vor Sonnenuntergang im Hasler Wald an der B 518 einflogen, um dort ihre Nachtruhe zu verbringen. Das war im Winter 2014/2015.

Von einem „Millionenspektakel am Abendhimmel“ war die Rede, Fotograf Erich Meyer sprach von einem „Wunder“ und Patrick Berndt, ebenfalls Fotograf, bezeichnete die zierlichen Brutvögel als „fliegende Diamanten“. Tagsüber waren sie auf Nahrungssuche in den Buchenwäldern der Nachbarschaft, abends kehrten sie in ihr Winterquartier bei Hasel zurück. Und das war weder zu übersehen, noch zu überhören: Hunderte von Vogelschwärmen flogen wild durcheinander, bildeten eine riesige, schwarze Wolke und trieben kurz darauf wieder voneinander weg. Die Zuschauer hatten Gänsehaut und diese wurde durch das laute Rauschen – ähnlich einem tosenden Wasserfall – noch verstärkt.

Bergfinken kommen als Zugvögel in die südlicheren Breiten, um sich hier von den Bucheckern auf dem Waldboden zu ernähren. Sie treten in Schwärmen auf, da die Jungen den Älteren zur Futtersuche nachfliegen und um sich gegen Greifvögel zu schützen. Fakt ist: 2014 war ein sogenanntes Bucheckern-Mastjahr, die Buchen haben also besonders viele Früchte abgeworfen. Auch dieses Jahr ist ein solches Bucheckern-Mastjahr. Sie sind in den vergangenen Jahrzehnten häufiger geworden, was Wissenschaftler auf den Klimawandel zurückführen.

„Dass die Bergfinken in diesem Winter wieder zu uns kommen, ist nicht auszuschließen, doch voraussagen lässt sich das nicht – die Natur überrascht uns immer wieder“, sagt Friedrich Adolph, Vorsitzender der Vogelschutz-Ornithologischen Gemeinschaft Schopfheim. Er erinnert sich noch gut daran, wie er am 2. Januar 2015 von Erich Meyer den Anruf bekam, dass im Wald bei Hasel ein Naturschauspiel zu erleben sei. Am selben Tag ist Friedrich Adolph mit Naturschutzwart Hartmut Heise hochgefahren. Er traute seinen Augen kaum. „Das war ein tolles Erlebnis – und das so nah bei uns“, sagt Adolph. „Am Wochenende herrschte dort oben Hochbetrieb“. Er ist insgesamt 25 Mal dort gewesen, da es jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis war.



Welchen Platz die Bergfinken sich als Übernachtungsschwerpunkt aussuchen werden, hänge von vielen Faktoren, nicht nur Bucheckern, ab. Ob das Waldstück bei Hasel noch einmal ausgewählt wird, komme vor allem auf die Verhältnisse weiter nördlich an. „Natürlich nehmen die Bergfinken den Weg des kleinsten Widerstands, der auch die Entfernung beinhaltet“, erklärt Friedrich Adolph. Auch Schnee spiele eine Rolle, aber letztendlich kann den Weg der Bergfinken niemand voraussagen. „Das muss beobachtet werden“, so Friedrich Adolph, der in diesem Monat gespannt Augen und Ohren offen nach den Bergfinken halten wird.

Auch Erich Meyer wird fortan auf dem Weg nach oder von Hasel wachsamer sein als sonst auf seinem Weg und schauen, ob die kahlen Bäume am Waldrand nicht doch eines Tages wieder mit Millionen von Bergfinken besetzt sind.