Hasel Hasel und seine Besonderheiten entdecken konnten Kinder bei einer Dorfrallye

Der Musikverein Hasel richtete für Ferienkinder eine Dorfrallye aus. Die spannende Schnitzeljagd führt von Umschlag zu Umschlag.

In Hasel gibt es schöne Flecken, die es zu entdecken gilt – und es gibt einen Musikverein, der dringend Nachwuchs sucht. Beide Aspekte verbanden Melanie Schuh vom Vorstand des Musikvereins und ein Team beim kommunalen Ferienspaß-Programm. Zur Dorfrallye des Vereins kamen 27 Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren, teilweise in Begleitung von Müttern und Großmüttern.

Die fürs Wandern gerüsteten Kinder wurden vom Team von Melanie Schuh im Musiksaal des Rathauses empfangen, dort teilte man die muntere Schar in drei Altersgruppen ein. Damit waren unterschiedliche Schwierigkeitsgrade verbunden. Jedes Team erhielt einen Umschlag mit der ersten Aufgabe, dann ging es los auf die beschriebene Tour. An der nächsten Station, wo ein Puzzleteil wartete, gab es einen weiteren Umschlag mit Hinweisen zur nächsten Station – und so fort. Überall gab es Puzzleteile und Aufgaben, die es zu lösen galt. Letzte Station für alle Gruppen war der Rastplatz mit Hütte bei der Erdmannshöhle. Die Tour durchs Dorf, Wälder und Wiesen hatte bei großer Hitze auch großen Durst und Hunger gemacht, den man beim Grillen stillte. Bei der Siegerehrung hatte es zuvor für jedes Kind eine Medaille und einen kleinen Preis gegeben. Das Puzzle, das die drei Gruppen zusammensetzen mussten, zeigte ein Instrument.

Damit und auch im Gespräch mit den Kindern und Begleitern wies Melanie Schuh darauf hin, dass der Musikverein Hasel dringend Nachwuchs sucht. Man habe eine Blockflötengruppe für die Kleinen und nur drei ältere Nachwuchsmusiker. Die Aktivkapelle ist mit derzeit knapp zwei Dutzend Musikern personell so eng besetzt, dass bei größeren Auftritten Gastspieler unabdingbar sind, erläuterte Melanie Schuh. „Wir würden gerne mittelfristig die Kapelle mit eigenen, jungen Musikern auffüllen und davor wie einst ein eigenständiges Jugendorchester aufbauen“, sagte Melanie Schuh.