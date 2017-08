Grillfest zu Fronleichnam

Hasler schätzen umgestaltete Grill- und Wanderhütte. Bei Sonnenschein kommen viele Besucher.

Der Heimat- und Höhlenverein Hasel, der seit 16 Jahren besteht, feiert immer an Fronleichnam ein Grillfest bei der Erdmannshöhle. Das Höhlen-Grillfest 2016 war ein besonderes, denn der rührige Verein um seine Vorsitzende Ursula Jost konnte gleichzeitig „Einjähriges“ der neuen und im Vorjahr an Fronleichnam offiziell in Betrieb genommenen Grill- und Wanderhütte feiern. Herrliches Frühsommer-Wetter lockte dazu viele Hasler und auch nicht wenige Auswärtige an, freute sich in ihrer kurzen Ansprache am frühen Mittag die Vereinsvorsitzende.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Sitzplätze drinnen wie auch draußen unter den Schatten spendenden Sonnenschirmen schon voll besetzt, so dass einigen Gästen nur Warteplätze auf der Wegumzäunung blieben. Über die sehr gute Besucherresonanz freute sich am Rande der Veranstaltung auch Bürgermeister und Höhlen- und Heimatvereins-Vorstandsmitglied Helmut Kima. Er wies darauf hin, dass die Grill- und Wanderhütte, immerhin schon 40 Jahre alt, nach der Neugestaltung im Vorjahr sehr gut angenommen werde sowohl von Vereinen als auch von privaten Gruppen. Das sicher deshalb, weil es im Vorjahr möglich war, die alte Hütte so umzugestalten. So entstand zwischen Hütte und Gebäude der Erdmannshöhle eine großer Küchen- und Thekenbereich, wo auf 15 Quadratmetern Fläche Speisen und Getränke vorbereitet werden können.