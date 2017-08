Hasel Geocaching: Kinder haben Spaß beim Ferienprogramm mit moderner Schnitzeljagd

Die Feuerwehr bietet beim Ferienprogramm Geocaching zu interessanten Orten rund um Hasel an. Die Schatzsuche begeistert die Kinder.

Die Aktion der Hasler Feuerwehr machte in diesem Jahr den Auftakt des kommunalen Kinderferienprogramms 2016. Kommandant Michael Gebhardt hatte sich mit Unterstützung von Patrick Greiner eine Schnitzeljagd moderner Art zum Thema gemacht: Geocaching. Er zog mit dieser modern-digitalen Art der Beschäftigung mit Natur und Umwelt rund ein Dutzend Kinder an. Diese kamen, übrigens zur Überraschung des Kommandanten überwiegend Mädchen, am frühen Mittag zum Feuerwehrgerätehaus unweit der Erdmannshöhle.

Michael Gebhardt hatte zwei digitale GPS-Geräte und dazu für jedes Kind analoge Laufzettel mitgebracht. „Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Auf diese werden wir uns jetzt rund vier Stunden machen“, sagte der Feuerwehrchef und führte die muntere Truppe auf die rund vier Kilometer lange Wanderung rund ums Dorf. Per GPS-Empfänger und mit den Koordinaten verschiedener an der Wegstrecke versteckter „Schätze“ (besondere, manchmal ungewöhnliche Plätze Hasels und seiner Umgebung) konnten die Kinder diese oder verborgene Gegenstände entdecken. Die entsprechende Lösung wurde dann in den Laufzettel eingetragen.

Das machte großen Spaß und trotz der sommerlichen Hitze waren die vier Stunden wie im Flug vergangen. Dies sagte jedenfalls die kleine Leonie, die sich wie die anderen Ferienspaß-Kinder am Ende über ein Eis von der Feuerwehr freute. „Ich glaube, es ist uns gelungen, die Kinder zum draußen Sein, zum sich Bewegen in Gemeinschaft und in der Natur zu motivieren und dabei auch noch Spaß zu haben“, resümierten Michael Gebhard und Patrick Greiner am Ende des Tages zufrieden. Man habe auf moderne Art ein altes Kinderspiel, die Schnitzeljagd, umsetzen wollen – und das kam bei den Kindern Hasels bestens an.