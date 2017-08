Hasel Gemeinderäte voller Ideen für Dorfverschönerung

Breiten Raum nehmen die Vorschläge der Gemeinderäte zur Dorfverschönerung ein.

Die Dorfverschönerung liegt den Gemeinderäten sehr am Herzen. Die Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder für Verschönerungsmaßnahmen waren bei der jüngsten Sitzung jedenfalls so umfangreich, dass sie nun in der nächsten Sitzung gesondert behandelt werden.

Spielplatz bei Erdmannshöhle

Zu beschließen war die Auftragsvergabe für Landschaftsbauarbeiten für den neu zu gestaltenden Spielplatz bei der Erdmannshöhle; am Bachufer soll hier eine Terrasse aus Natursteinen mit einem über den Bachlauf ragenden kleinen Podest angelegt werden. Das Podest soll wegen der längeren Haltbarkeit aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff gefertigt werden.Weil die baulichen Maßnahmen vom Naturpark Südschwarzwald bezuschusst werden, war eine beschränkte Ausschreibung nötig. Das beauftragte Planungsbüro hatte sechs Firmen aus der Region angeschrieben, drei Angebote lagen bei der Submission vor. Günstigster Bieter war mit einem Angebotspreis von rund 9600 Euro eine Firma aus Wehr-Öflingen, die einstimmig von den Gemeinderäten den Zuschlag erhielt.Nach der Fertigstellung der Terrasse Ende Juni 2016 soll der gesamte Spielplatzbereich mit einer Nestschaukel, einem Kletternetz, einem Slackline-Set, einer Baumstammtreppe zum Bach und einem Federballspielfeld mit Netz aufgewertet sein. Die Gesamtkosten für den Spielplatz werden deutlich unter den eingeplanten 20 000 Euro liegen, sagte Bürgermeister Helmut Kima.

Viele Anregungen

Breiten Raum nahmen die Vorschläge der Gemeinderäte zur Dorfverschönerung ein. So gab es Anregungen, eine Infotafel bei der Krebsfalle einzurichten, den Bereich zwischen Friedhof und Parkplatz schöner zu gestalten oder das Ortseingangsschild „Lebendiges Erdmannsdorf“ zu überarbeiten und mit dem neuen Logo zu versehen.Auch der marode Gehweg gegenüber der Kirche sollte auf Vorschlag von Gemeinderätin Renate Scholz ausgebessert werden. Hauptamtsleiter Jürgen Kern notierte alle Verschönerungsvorschläge und Bürgermeister Helmut Kima regte an, diese in der nächsten Gemeinderatssitzung als Tagesordnungspunkte abzuarbeiten.Auf Nachfrage informierte der Bürgermeister Helmut Kima, dass man für das Baugebiet Kaiden explizit für die Gemeinde Hasel ohne Einbeziehung der Verwaltungsgemeinschaft eine Flächennutzungsplanänderung beantragen werde.Gemeinderat Andreas Raimann machte darauf aufmerksam, dass der Linienbus aus Schopfheim am Nachmittag den Dorfkern nicht anfahre und die Schüler an der Haltestelle vor dem Ort auslade. Bürgermeister Kima versicherte, die Angelegenheit zu prüfen.