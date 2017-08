Hasel Gefällter Maibaum: Nun ermittelt die Polizei

Das Fällen des Maibaums in Hasel war kein harmloser Spaß, sondern auch Sachbeschädigung und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Nun ermittelt die Polizei.

"Spätestens jetzt hört der Spaß auf", sagte Hasels Feuerwehrkommandant Michael Gebhardt am Morgen des Himmelfahrstages und nach dem Einsatz der Seinen zur Beseitigung des Maibaums. Den hatten die Wehrleute am Samstagabend und nach Beseitigung eines Betonpropfens in der Standhülse aufgestellt auf dem Dorfplatz.

Mittwoch auf Donnerstag kurz nach Mitternacht wurden die Wehrleute alarmiert. Bürger hatten gesehen, dass sich mehrere Personen mit Sägen am Maibaum zu schaffen machten und die Polizei alarmiert. Als diese und die zusätzlich auf den Plan gerufenen Wehrleute beim Dorfplatz erschienen, waren die Täter zwar schon verschwunden. Allerdings hatten die aufgeschreckten Hasler, die die Polizei und die Wehr informierten, die Aktion und die Akteure gesehen. Die Polizei ermittelt.

Und das nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen "gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr". Denn der Maibaum war bei der Fällaktion nicht nur auf die Dorfplatzumzäunung gefallen und hatte diese beschädigt, sondern lag so auf der Hauptstraße, dass ein Fahrzeugverkehr nicht mehr möglich war. Die Wehrleute zersägten den geschmückten Baum und deponierten ihn auf dem Kopfsteinpflaster des Dorfplatzes.

"Die Aktion wird eine teure Sache werden. Denn nicht nur unseren Einsatz und den der Polizei muss bezahlt werden, sondern auch die Beschädigungen. Und eine Strafe wird es wohl auch noch geben", so Michael Gebhardt. Übrigens: Dass sich die Wehrleute durch die Doppel-Zerstörung beim Maibaum 2016 von der Pflege des Brauchtums abbringen lassen, verneint der Feuerwehrkommandant.