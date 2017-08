Wehr Erinnerung an Katheryna Dejneka-Iwnajuk

Ukrainerin war 1942 als Zwangsarbeiterin in Hasel. Freundschaften entstehen. Nun ist sie 89-jährig in der Heimat gestorben

Hasel (dsa) Vor wenigen Tagen kam aus der Ukraine die Meldung, dass Katheryna Dejneka-Iwnajuk mit 89 Jahren gestorben ist. Das teilt Gerhard Vogt aus Hasel mit, der den Kontakt zu Katheryna hielt. Sie war 1942 im Alter von nur 15 Jahren als Zwangsarbeiterin auf einen Bauernhof nach Hasel gekommen. Dabei entstanden Freundschaften, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs erneuert wurden.

„Katheryna wurde während des Kriegs in Hasel wie die drei eigenen Töchter der Familie aufgenommen und behandelt“, erzählt Gerhard Vogt. Bald hatte sich das Mädchen die alemannische Sprache angeeignet. Ihre Hauswirte habe sie „Mutti“ und „Vati“ genannt. Als 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende war, musste sie zwangsweise wieder zurück in die Ukraine. „Lieber wäre sie aber in Hasel geblieben“, so Vogt. Leider habe es direkt danach wegen des Eisernen Vorhangs keinen Kontakt gegeben, was von der Hasler Familie sehr bedauert wurde. Erst im Juni 2000 kam dann ein Brief von Katheryna aus Nowica mit ungenauer Adresse nach Lörrach.

Durch glückliche Umstände wurde klar, dass der Brief eigentlich nach Hasel sollte. Mittels beiliegenden Bildes war zweifelsfrei der Empfänger festgestellt worden: die Hasler Familie, bei der Katharyna die letzten drei Kriegsjahre gelebt hatte.So entwickelte sich schnell ein internationale Briefkontakt über 1700 Kilometer Entfernung (Vogt: „Die Briefe brauchten vier bis sechs Wochen“) und Telefonate. 2003 war es soweit: Die Jugendlichen von einst trafen sich in Hasel wieder. Die berührende Begegnung wurde begleitet und übersetzt von einer Freundin aus der Ukraine, Switlana.

Und die Hasler Freunde wagten sich ihrerseits in das Land im Osten Europas, das so viel ärmer war als Südbaden. Sie brachten Geldspenden nach Nowica für eine Augen-OP bei Katheryna sowie warme Kleidung und feste Schuhe, um die sie gebeten hatte. „Katharyna musste von umgerechnet 25 Euro im Monat leben“, erinnert sich Gerhard Vogt. Die Hasler und andere Spender legten später regelmäßig zusammen und verdoppelten die magere Rente. Gerhard Vogt bewundert die Stärke der bescheidenen Ukrainerin. „Im Dezember wäre sie 90 Jahre alt geworden, trotz eines harten und entbehrungsreichen Lebens“, so Vogt. Dass Katheryna Denjeka den Krieg überlebt hat, war ein großes Glück – denn der russische Diktator Stalin behandelte sowjetische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus Deutschland wie Feinde und deportierte viele nach Sibirien, wo sie zum zweiten Mal zum Opfer wurden. Nur wer jung genug war, blieb das Schicksal erspart, darunter auch Katharyna. Der Kontakt zu den Freunden in der Ukraine soll nicht abbrechen: Mit dem Internetdienst Skype will Gerhard Vogt mit Swetlana weiterhin im Gespräch bleiben.