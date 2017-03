Eichener Höhe: VW fährt Streufahrzeug ins Heck

Zwei Autos verunglücken am Dienstagmorgen auf schneeglatter Fahrbahn bei Hasel.

Eine regelrechte Kettenreaktion an Unfällen löste der Fahrer eines Streufahrzeugs am Dienstagmorgen auf der Eichener Höhe aus. Er befuhr die B 518 von Hasel Richtung Schopfheim, wo er kurz vor dem Parkplatz Eichener Höhe bemerkte einen von der Straße abgekommenen Lastwagen bemerkte. Der Fahrer des Streufahrzeugs verringerte seine Geschwindigkeit und, um sich beim Lkw-Fahrer zu vergewissern, dass mit ihm alles in Ordnung sei. Nach einem kurzen Gespräch fuhr er mit dem Streufahrzeug weiter. Ein nachfolgender VW-Fahrer fuhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn dem anfahrenden Streufahrzeug ins Heck. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro. Ein hinter dem VW fahrender BMW-Fahrer führte ebenfalls ein Bremsmanöver durch und konnte dadurch eine Kollision verhindern. Allerdings kam er dabei von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen neben der Gegenfahrbahn. Der BMW wurde hierbei nicht beschädigt, er musste jedoch von einem Abschleppunternehmen aus dem Grünstreifen gezogen werden. Verletzt wurde niemand.