Wehr Drei Einbruchsversuche

Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Erst nachträglich erfuhr die Polizei von drei versuchten Einbrüchen im Ortskern. Betroffen war ein "In der Wegscheide" gelegenes Wohnhaus und eine Gaststätte im Ortskern. Der oder die Täter hebelten nach Angaben der Polizei Fenster auf, gaben dann aber auf und flüchteten. In einem Fall löste eine Alarmanlage aus, in den beiden anderen Fällen fühlten sich die Täter vermutlich gestört. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung über auffällige Beobachtungen in der vergangenen Woche unter Telefon 07622/66 69 80.