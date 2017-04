Hasel Die Mannschaften des TTC Hasel sind auf Erfolgskurs

Der Tischtennisclub Hasel zieht eine äußerst positive Bilanz über die Saison. Die Teams sichern sich Meistertitel, Pokale und steigen auf.

Der Tischtennisclub (TTC) Hasel ist seit Jahren bekannt als Hochburg im schnellen Spiel an den grünen – manchmal auch blauen – Platten. In der kürzlich zu Ende gegangenen Spielzeit 2016/17 vermochten die Hasler Ping-Pong-Experten indessen ihre Erfolgsserie der Vorjahre noch zu toppen mit von sechs Teams eingespielten drei Meistertiteln, zwei Vizemeisterschaften und dazu noch zwei Pokalsiegen, freut sich Jugendwart und -trainer Kai-Uwe Marx dieser Tage zu Recht.

Die erste Herrenmannschaft erreichte, als voriges Jahr aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegene Truppe, in der Besetzung Christian Franosz, Steffen Hübbers, Tim und Dennis Trefzer, Ralf Bachthaler und Jonas Suhr Platz zwei hinter dem TTC Schopfheim-Fahrnau und kann so in der Relegation der Vizemeister am 29. April den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga noch schaffen. "Unsere Erste spielt in Kollnau gegen den Breisgau-Vizemeister Endingen. Der Sieger spielt dann gegen den besten Absteiger aus der Landesliga. Und das ist unser Nachbar TTC Wehr", sagt Kai-Uwe Marx.

Meister im zweiten Jahr in Folge wurde die Reserve. Sie war im Sommer vorigen Jahres in die Kreisklasse A aufgestiegen, holte dort in der Besetzung Kai-Uwe Marx, Manuel und Andreas Raimann, Helmut Kima, Ludwig Haider und Michael Englet souverän Platz eins und steigt als Meister in die Bezirksklasse auf. Das Sahnehäubchen setzten die Meisterspieler drauf, in dem sie mit dem Gewinn des Oberrhein-C-Bezirkspokals das sogenannte "Double" einspielten.

Die erstmals am Spielbetrieb teilnehmende dritte Herrenmannschaft des TTC Hasel wurde in der Besetzung Pablo Brugger, Christian Jost, Manfred Geiger, Oliver Sucker, Markus Schuhmacher und Khosrow Nafeey Vizemeister der Kreisklasse D und spielt so nächste Saison in der Kreisklasse C.

Nicht minder erfolgreich war der TTC Hasel im Nachwuchsbereich: Die erste Jugendmannschaft mit Manuel Raimann, Marius Lauber, Jonas Suhr, Oliver Sucker und Lukas Bauer war nach der Vorrunde der Saison 2016/17 zwar nur Dritter, gewann dann aber im neuen Jahr und in der Rückrunde alle neun Spiele und holte sich so den Titel in der überregionalen Landesliga und den Aufstieg in die Verbandsliga.

Die Überlegenheit des TTC Hasel im Nachwuchsbereich im Bezirk Oberrhein äußerte sich auch im Jungen-Pokal-Finale. Dieses gewann der TTC Hasel I (Jonas Suhr, Pablo Brugger, Lukas Bauer) gegen die eigene Reserve (Manuel Raimann, Marius Lauber, Oliver Sucker). Meister Nummer drei wurde die Schüler-Mannschaft mit Jonathan Chipman, Kevin Schick, Franz Gütter, Levin Marino und Simon Girnus. Die zweite Jugendmannschaft beendete die Saison als Vierter.

Trainingsfleiß, die Bereitschaft der Nachwuchsspieler, nicht nur in den Jugendmannschaften zu spielen, sondern die Möglichkeit des Reglements "Jugendfreigabe" zu nutzen und die Aktivmannschaften zu verstärken, nennt ein zufriedener Kai-Uwe Marx als Gründe der diesjährigen Erfolgsbilanz. "Jetzt fehlt nur noch das Sahnehäubchen, das der Aufstieg der Ersten in die Landesliga wäre", sagte Marx mit Blick auf das letzte April-Wochenende.