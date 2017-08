Hasel Bilanz und gute Unterhaltung

Frauenverein Hasel zieht Bilanz und erfreut sich am Auftritt der beiden Musikanten Felix Herrmann und Klaus Streicher

Der vor 120 Jahren gegründete Verein hielt im evangelischen Gemeindehaus seine Hauptversammlung ab. Anwesend war auch der zuständige Pfarrer Clemens Ickelheimer aus Dossenbach. Der 1896 von Pfarrer Gustav Menton gegründete Frauenverein Hasel zählt heute 188 Mitglieder, von denen zehn Personen den Vorstand bilden. Der Verein ist dem Diakonischen Werk der evangelischen Landeskirche in Baden angeschlossen und zielt auf die Förderung des Wohlfahrtswesens, des öffentlichen Gesundheitswesens und der diakonischen Aufgaben der evangelischen Kirchengemeinde Hasel. Konkret: die Arbeit des Kindergartens mit Weihnachts- und Ostergeschenken, Besuchsdienste, Basare, Suppensonntage, Ausflüge, Sammlungen und diakonische Aktivitäten. Die Vorsitzende Erika Jost leitete zum Jahresbericht über, der von ihr und Schriftführerin Anita Greiner gegeben wurde. Bei Altersjubiläen wurden 96 Mitglieder besucht.

Vom Oktober bis April fanden die monatlichen „Plauderstündli“ statt, während am Weltgebetstag Isolde Chipman über die Bahamas berichtete. Am 2. Advent bewirtete der Frauenverein beim Seniorennachmittag. Die Jahressammlung der Diakonie erbrachte vergangenes Jahr 884 Euro als Spende. Dass Doris Jost die Finanzen mit einem Plus tadellos verwaltet hatte, bestätigte die Kassenprüfung. Die Schriftführerin Anita Greiner berichtete vom Jahresausflug nach Graben-Neudorf (Landkreis Karlsruhe), wo der frühere Haseler Ortspfarrer Wolfgang Kammerer nun wohnt. Nach einem herzlichen Empfang besuchten alle Schloss und Markt in Bruchsal. In den Rokokosälen waren alle hingerissen von den Gemälden und den spektakulären Deckenmalereien.

Außerdem erlebten die Vereinsmitglieder einen Auftritt der Musiker Felix Herrmann und Klaus Streicher, die seit einiger Zeit als „Liebestöter“ das Publikum erfreuen.