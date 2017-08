Hasel Auto kollidiert mit Linienbus und Lastwagen

12.000 Euro Schaden nach missglücktem Überholversuch auf der B 518 bei Hasel.

Am Freitagmorgen kam es auf der B 518 auf Höhe der Einfahrt Eichen zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von etwa 12 000 Euro entstand, zum Glück jedoch niemand verletzt wurde.



Gegen 7.20 Uhr befuhr nach Angaben der Polizei eine 21-jährige Frau mit ihrem Alto die B 518 von Schopfheim in Richtung Hasel und setzte etwa auf Höhe der Einfahrt Eichen/Oberdorfstraße trotz Überholverbots zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw mit Anhänger an.



Als ihr ein Gelenkbus entgegenkam, bemerkte sie, dass es ihr zum Überholen nicht mehr reicht. Kurz vor einem Frontalzusammenstoß mit dem Linienbus zog die Frau ihr Auto nach rechts und bremste es bis zum Stillstand ab. Der Busfahrer bremste ebenfalls ab und wich nach rechts in den Grünstreifen aus.



Trotz der eingeleiteten Gefahrenbremsungen konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das Auto streifte sowohl am Heck des Linienbusses entlang als auch am Heck des Lkw-Anhängers. Der Fahrer des unbekannten Lastwagens setzte nach der Kollision seine Fahrt fort.



Die Fahrzeuginsassen des Altos und des zum Unfallzeitpunkt mit etwa 130 Personen voll besetzten Linienbusses blieben unverletzt. Am Bus entstand Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Beim Nissan kam es zu einem wirtschaftlichen Totalschaden.



Während der Unfallaufnahme musste die B 518 einseitig gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.