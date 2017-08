Hasel 24 000 Besucher in der Erdmannshöhle

24 000 Besucher in der Erdmannshöhle

Höhlen- und Heimatverein Hasel setzt sich tatkräftig für das Naturdenkmal ein und verzeichnet ein erfolgreiches Jahr

Heimatvereine leisten einen wertvolle Beitrag zur Erhaltung und Pflege örtlicher Geschichte, Kultur und des Brauchtums. Dazu bedarf es aber eines engagierten Vorstands und tatkräftiger Mitglieder. So auch beim Höhlen- und Heimatverein Hasel. Da wurde bei der Hauptversammlung am Samstagabend der gesamte Vorstand einstimmig wiedergewählt.

Vorsitzende Ursula Jost sagte eingangs der Versammlung, dass sie stolz sei auf den Verein und dankbar für Spenden aus der Bevölkerung. Das vergangene Jahr sei insgesamt wieder sehr erfreulich und reibungslos verlaufen, so Ursula Jost.

Schriftführer und Bürgermeister Helmut Kima erinnerte in seinem Bericht noch einmal an die einzelnen Veranstaltungen. Dazu zählten das Eröffnungskonzert zur Höhlensaison, die „Dorf-Süüfere“ (Dorf-Putzete) und auch der Vortrag über den Besuch Hunderttausender Bergfinken in Hasel. Wirtschaftlich erfolgreich sei die Bewirtung beim Abschlusskonzert der Höhlensaison sowie die Theateraufführung der Öflinger Laienspielgruppe im Bürgersaal gewesen.

Laut Helmut Kima seien die Besucherzahlen in der Erdmannshöhle, nachdem sie zehn Jahre lang rückläufig waren, das zweite Jahr in Folge um 2000 auf jetzt 24000 gestiegen. Dazu hätte sicherlich auch die neue LED-Beleuchtung beigetragen, meinte der Schriftführer. Dass der Verein gut gewirtschaftet hat bewies auch der Bericht von Kassiererin Susanne Saaler. Erfreut konnte sie auch mitteilen, dass die Mitgliederzahl von 39 jetzt auf 43 gestiegen sei. Die verhinderten Kassenprüfer Gerhard Vogt und Gerhard Hübber bescheinigten schriftlich die Buchführung.

Nach den von ihm geleiteten und zügig verlaufenen Neuwahlen sprach Bürgermeisterstellvertreter Albert Senger dem Verein für die Gemeindeverwaltung Dank und Anerkennung aus. Auf seinen Vorschlag hin wurde der Gesamtvorstand einstimmig entlastet. Der Höhlen- und Heimatverein habe wieder ein reibungsloses und erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht und einen bedeutenden Beitrag zur Heimatgeschichte, Kultur und Umwelt sowie zum Unterhalt der Höhle geleistet, betonte Senger.

In ihrer Vorschau für 2016 gab Vorsitzende Ursulas Jost bereits einige feststehende Termine bekannt. Zu den wichtigsten zählte sie dabei die Höhlen-Saison-Eröffnung und das Höhlen-Abschlussfest, das Oldtimer-Treffen sowie ein Grillfest, was der Vereinskasse weiteren Aufschwung geben soll. Jost bedankte sich noch bei ihren Vorstandskollegen für die stets gute Zusammenarbeit zum Wohle des Vereins und der Dorfgemeinschaft. Bei den Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand bestätigt: Ursula Jost (Vorsitzende), Clemens Wittwer (stellvertretender Vorsitzender), Susanne Saaler (Kassiererin), Helmut Kima (Schriftführer), Isabella Singer, Hubert Saaler und Angelika Feucht (alle Beisitzer). Zu neuen Kassenprüfern wurden Brigitte Buchthaler und Matthias Feucht bestimmt.