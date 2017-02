Ein Bürger hat gegen den Gemeinderatsbeschluss zum Bau der Windkraftanlagen auf dem Gießbacher Kopf geklagt. Zudem war die Erweiterung des Schmidt's Marktes und der Bau des Rossmann-Marktes Thema im Gemeinderat Häusern.

Häusern (csi) In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Thomas Kaiser bekannt, dass inzwischen auch vonseiten eines Bürgers Klage gegen den Gemeinderatsbeschluss, betreffend das Einvernehmen zur Errichtung von zwei Windkraftanlagen auf dem Gießbacher Kopf eingereicht wurde. Vonseiten des Verwaltungsgerichtes sei aber angedeutet worden, dass die Klage möglicherweise unzulässig ist, so der Rathauschef weiter.

Vonseiten eines Bürgers wurde die Frage gestellt, ob es bei der Erweiterung des Schmidt's Marktes Erkenntnisse über die Entwicklung der innerörtlichen Verkehrssituation gäbe. Es gehe nicht um den Lärm, sondern um den Verkehrsfluss, erklärte er, nachdem der Rathauschef auf ein einzuholendes Lärmgutachten hingewiesen hatte. Klar sei, so Bürgermeister Kaiser, dass die Marktansiedlung zu einem verstärkten Verkehrsaufkommen führen werde, die An- und Abfahrt von Fahrzeugen werde im Rahmen des Lärmgutachtens berücksichtigt.

Unzufriedenheit herrschte mit dem Vorgehen bei der Anliegerversammlung wegen der Ansiedlung des Rossmann-Marktes. Bürgermeister Kaiser wies darauf hin, dass man sich bemühe, Interessen der Bürger zu berücksichtigen und ihnen mit Änderungen bei der Planung des Marktes entgegenzukommen. Man könne die Einwendungen auch abschmettern, gehe aber in Gegenteil auf die Bürger zu. Im übrigen sei es bei der Versammlung nicht ganz fair zugegangen, so Kaiser, insbesondere sei der Planer beleidigt worden. Dies wurde jedoch in Abrede gestellt.