Häusern Weg frei für Rossmann-Drogeriemarkt in Häusern

Eine neue Filiale soll an der B 500 entstehen, einer erforderlichen Änderung des Bebauungsplans Häusern-Nord stimmte der Gemeinderat nun in seiner jüngsten Sitzung zu. Bedenken von Anwohnern sind im Entwurf berücksichtigt.

Viele Diskussionen gab es in den vergangenen Monaten um die Änderung des Bebauungsplans „Häusern Nord“, mit den der Bau eines Rossmann-Drogeriemarktes an der B 500 ermöglicht werden soll. In der jüngsten Gemeinderatssitzung billigte das Gremium den geänderten Planentwurf und beschloss dessen Offenlegung.

Seit rund neun Monaten wird über die Ansiedlung eines Drogeriemarktes diskutiert. Im Rahmen der Offenlegung hatten 39 Bürger zahlreiche Bedenken und Anregungen gegen die dafür erforderliche Änderung des Bebauungsplanes „Häusern Nord“ vorgebracht – sie waren Thema bei zwei Erörterungsterminen. Man habe sich bemüht, den Entwurf so weit wie möglich den Anregungen und Bedenken anzupassen, was aber nicht immer möglich gewesen sei, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser. Planer Till Fleischer stellte den geänderten Planentwurf vor und ging auf die vorgebrachten Einwendungen ein.

Die Bedenken der Anwohner betreffen unter anderem die Auswirkungen auf die umgebende Wohnungsnutzung wie den Lärm (Anlieferzeiten, Parkplatznutzung), die Auswirkungen der geplanten Hackschnitzelheizung sowie den fehlenden Sichtschutz zum Parkplatz. Die Zahl der Parkplätze wurde von 68 auf 43 reduziert. Die Anlieferung sowie die An- und Abfahrt zu den Parkplätzen ist von 22 bis sechs Uhr nicht zulässig. Auf die Hackschnitzelheizung wird verzichtet, den Bedenken in Sachen Sichtschutz wird durch eine Tieferlegung des Gebäudes sowie die Bepflanzungen der Böschungen an der Rückseite des Gebäudes und parallel zur Straße „Spitzacker “ mit mehrreihigen Gehölzen Rechnung getragen.

Die zu den verkehrsrechtlichen Auswirkungen vorgetragenen Einwendungen (Verkehrsaufkommen, Sicherheit Rad- und Fußweg) wurden auch unter Hinweis auf die Zustimmung der Verkehrsbehörde zurückgewiesen. Der Standort an der B 500 in Bündelung mit anderen Geschäften sei verkehrsrechtlich und auch in Hinblick auf das Ortsbild vertretbar, hieß es. Die Befürchtungen, auf dem in Rede stehende Gelände könnte ein weiterer Markt entstehen, konnten ausgeräumt werden. Anders die Einwendungen zur Marktgröße (750 Quadratmeter): Kein Drogeriebetreiber baue heutzutage unter 700 bis 800 Quadratmetern, so Fleischer. Auch einen Widerspruch zu der Regional- und Landesplanung bestehe nicht, da der Markt nicht großflächig und das Sortiment der Nahversorgung zuzurechnen sei, fuhr er fort.

Zwei Nachbargemeinden hatten Bedenken vorgetragen. Schluchsee befürchtet unter anderem negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Umlandgemeinden, nach Ansicht der Stadt St. Blasien ist diese als Unterzentrum der geeignete Standort für die geplante Ansiedlung. Wirtschaftliche Auswirkungen auf die Nachbargemeinden seien nicht auszuschließen, aber rechtlich ohne Belang, so Fleischer. Und die geplante Verkaufsfläche liege deutlich unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit. Somit sei die Ansiedlung im nicht zentralen Häusern zulässig. Monika Schwinkendorf erklärte, der Gemeinderat habe grundsätzlich im Interesse der Allgemeinheit, nicht im Interesse des Antragstellers und des Investors zu entscheiden. Es bestehe kein Bedarf an Drogerieartikeln, der nicht von den Vollsortimentern gedeckt sei, so ihre Argumentation.

Sie beantragte eine Vertagung der Entscheidung. Stattdessen sollte ein Dorfentwicklungsprozess angestoßen werden. Diesem Antrag folgte der Rat nicht, er sprach sich für den geänderten Plan und dessen Offenlegung aus.

In der Bürgerfrageviertelstunde bemängelte eine Bürgerin das Fehlen einer Diskussion zum Thema „Drogeriemarkt ja oder nein“ und einer Grundsatzentscheidung des Gremiums an diesem Abend. Mit den getroffenen Beschlüssen sei eine Grundsatzentscheidung gefallen, sagte Kaiser dazu.