Häusern Wartehäuschen für Bushaltestelle in Häusern

Gemeinderat diskutiert ausführlich die Konstruktion und mögliche Kosten.

Häusern (csi) An der Bushaltestelle an der Abzweigung von der B 500 in Richtung St. Blasien ist die Errichtung eines Buswartehäuschens geplant. In der jüngsten Gemeinderatssitzung standen verschiedene Ausführungsvarianten zur Diskussion, eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen. In Zuge des Baus des Kreisverkehrs wurde die Bushaltestelle von Seebrugg in St. Blasien neu angelegt. Nun steht die Errichtung eines Buswartehäuschens an, das auf einem Privatgrundstück entstehen soll. Der Grundstückseigentümer hat den entsprechenden Grundstücksteil an die Gemeinde verpachtet. In den Haushalt wurden 4000 Euro für das Vorhaben eingestellt.

Bürgermeister Thomas Kaiser stellte dem Gemeinderat nun verschiedene Ausführungsvarianten vor, die Entscheidung sei nicht leicht, sagte er. Ein örtlicher Unternehmer hatte einen Plan für eine Holzkonstruktion vorgelegt, die auf das vorhandene Mauerwerk aufgesetzt werden soll.

Die Kosten für die auf die örtlichen Gegebenheiten zugeschnittene Holzkonstruktion belaufen sich auf rund 4300 Euro, hinzu kommen Kosten für Blechner- und Dachdeckerarbeiten, unter dem Strich rund 5000 Euro. Allerdings, gab der Rathauschef zu bedenken, ist eine Holzkonstruktion mit Unterhaltungsaufwand verbunden.

Zur Diskussion standen weiter verschiedene kostengünstigere vorgefertigte Modelle, unter anderem aus Sicherheitsglas oder Plexiglas, die in die Mauerbucht eingesetzt werden und etwas kleiner sind als eine auf das Mauerwerk aufgesetzte Konstruktion. Das Problem bei den vorgefertigten Modellen: Sie werden nicht ganz in das Mauerwerk passen, da eine der Mauern leicht schräg ist. Und der Grundstückseigentümer hatte den Wunsch nach einer undurchsichtigen Rückwand des Buswartehäuschens geäußert. Dem ließe sich aber gegebenenfalls mit einer blickdichten Folie für die Rückwand Rechnung tragen.

Sabine Gruhn befürwortete grundsätzlich eine Glas- oder Plexiglaskonstruktion, befürchtet aber das Entstehen von „Dreckecken“, wenn das Wartehäuschen in die Mauerbucht eingefügt wird. Ihre Anregung: Eine auf das Mauerwerk aufgesetzte, den Gegebenheiten angepasste Holzkonstruktion mit Glaselementen.

Für eine „maßgeschneiderte“, auf das Mauerwerk aufgesetzte Konstruktion sprachen sich auch Monika Schwinkendorf und Patrick Bühler aus. Wichtig sei aber, dass die Fahrgäste vom Wartehäuschen aus den ankommenden Bus sehen und auch vom Busfahrer gesehen werden könnten, ergänzte Monika Schwinkendorf. Dem könne mit einer Holzkonstruktion mit Glaswänden Rechnung getragen werden, so der Rathauschef.

Unter Einbeziehung der Anregungen der Räte soll nun das weitere Vorgehen überdacht und ein entsprechender Vorschlag im Gremium vorgestellt werden. Dabei sollen auch Überlegungen, aus Kostengründen Bauhofmitarbeiter bei der Errichtung des Buswartehäuschens einzusetzen, eine Rolle spielen.