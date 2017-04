Kreis Waldshut Verkehrsunfall bei Häusern im Schwarzwald: Sechs Verletzte

Weil er mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten ist, hat ein 58-Jähriger bei Häusern (Kreis Waldshut) einen Verkehrsunfall mit sechs Verletzten verursacht. Dies teilt die Polizei mit.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bei einem Verkehrsunfall im Schwarzwald sind sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein 58-Jähriger war mit seinem Wagen am Mittwoch auf der B 500 bei Häusern (Kreis Waldshut) in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall sei demnach nach einer Kurve geschehen. Der Mann stieß mit dem Opel einer Familie zusammen. Der 42 Jahre alte Vater am Steuer, die Mutter sowie die beiden vier und sechs Jahre alten Kinder wurden verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens sowie dessen 55 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass der 58-Jährige wegen verrutschter Ladung abgelenkt war.Laut Polizei verhinderte nur die Leitplanke, dass der Opel einen Abhang hinunterstürzte. Der Fahrer des Opels war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Der Wagen des mutmaßlichen Unfallverursachers überschlug sich nach der Kollision und kam auf seiner ursprünglichen Fahrbahn zum Stillstand.Die B 500 musste bei der Abfahrt zum Kraftwerk Schwarzabruck für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden.