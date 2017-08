Häusern Trachtenkapelle Häusern überzeugt bei Weihnachtskonzert

Konzert in der Fridolinskirche bei Kerzenlicht. Orchester zeigt die viele Facetten der Blasmusik

Als die Trachtenkapelle Häusern im gemütlichen Kerzenlicht der fast vollen Fridolinskirche am zweiten Weihnachtsfeiertag die glänzenden Blasinstrumente sprechen ließ, orchestriert von den Dirigenten Thomas Villinger und Christoph Villinger, sorgte sie mit großartigem Schwung für Attraktivität und riss danach das faszinierte Publikum von seinen Plätzen.

In Reichtum von begnadeten Facetten und Soloeinlagen – eine davon von Nachwuchsschlagzeuger Jakob Philipp – begeisterten sie noch über den Abend hinaus. Gleichzeitig trafen die galanten Ansagen der jungen Erwachsenen Simon Andris und Elena Hanslik exakt den Ton. "Wir wollen sie mitnehmen in die weihnachtliche Zeit", sagte der Vorsitzende Christoph Böhler in seiner Begrüßung. Er und später Bürgermeister Thomas Kaiser lobten die Musiker und den Vater des Programms, Thomas Villinger, der wie Böhler sagte "einen Blumenstrauß an Melodien zusammenstellte, der bunt ist wie Weihnachten auf der ganzen Welt". Mal wurden Bögen betont, mal kraftstrotzend, manchmal fragil, aber immer in einer voluminösen Pracht. Zunächst hatte das Blechbläserquintett auf der Empore das Wort.

Mit der "Tiroler Adventsmusik" wagte es salopp als erstes den Sprung in den Abend der Blasmusik. Tänzelnd antwortete das Orchester. In "Mountain Wind" setzten die Musiker zunächst zurückhaltend ein, dann gab der Trommelwirbel den Rhythmus vor. In einem Inferno von beeindruckenden Tönen hüpften bei „Der kleine Trommelmann“ die Schlegel des Youngster Jakob Philipp keck und beweglich über die Schlagzeugbecken und hallten lange nach. „Lueget von Berg und Tal“ riefen danach drei verschiedene Hörner: Das Waldhorn von Andreas Volk, das Flügelhorn von Sebastian Villinger und das Alphorn von Thomas Villinger lösten als Trio auch damit die auffallende Schönheit der Blasmusikkultur aus.

Hoch erfrischend näselte beim "Hirtenlied" die Klarinette von Annkathrin Villinger, ehe sie bezaubernd mit dem Orchester kommunizierte. Kurz darauf wärmte der gefühlvolle Gesang von Katharina Bernauer bei "Glory von Selma" sowie "Let it go", von ihr und im Kontakt mit den Musikern und dem Saxophonist Sebastian Schlageter liebevoll hingeblättert.

Wilde Wirbel als entfachte Stürme zogen wie Wellen über die Zuhörer hinweg, als sich das Orchester in Songs aufhielt wie "Out of Afrika", "Baba Yetu" und "Afrika", während in dieser Zeit die Hitze der Steppe und der Streifzug der Tiere in Häusern weilten. Klang und Harmonie vereinten sich aber ebenso bei "Nun freut euch", "All about the bass" und "Von guten Mächten".

Darüber hinaus konnten die Gäste im geschickt ins Programm eingefädelten "Weihnachtstiroler" schwelgen. Doch auch der Augenblick des Konzertendes nahte. Frei und selig atmeten die Akteure dann die applaudierenden Glücksmomente ein. Nachdem der lang anhaltende Beifall verebbt war, erwiderten sie ihm mit dem majestätischen "Stille Nacht, heilige Nacht".