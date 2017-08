Häusern Szenen aus 40 Jahren: Kalender des Heimatvereins Häusern

Kreativ: Der Heimatverein Häusern erstellt Kalender zum 40. Geburtstag. Er zeigt Bilder von wichtigen Ereignissen und Personen.

Häusern – Eine Brücke zwischen den Zeiten mit Fotos aus dem Gründungsjahr 1978 bis heute bildet der zum Jubiläumsjahr 2018 entstandenen Kalender des Heimatvereins. Geschichten der vergangenen vier Jahrzehnten, die im kommenden Jahr interessierte Menschen durch die Monate begleiten sollen, haben die Vorsitzende Hedwig Kaiser sowie die Vorstandsmitglieder Johannes Sebulke, Herbert Ganzmann und Rösle Schmidt mit zahlreichen Illustrationen liebevoll dargestellt. Der Betrachter wandert an Hand des Druckwerks durch die vier Jahreszeiten.

Dabei haben der auftauende Lenz, der goldene Sommer, nasse Herbst und schneereiche Winter auf leuchtenden Aufnahmen das Wort. Über den zwölf Monaten prangt als Titelbild ein gemeinsames Foto der Vereinsmitglieder, zwischen denen die bunte Farbenpracht der Blumeninsel Mainau hervorlugt. Die ursprüngliche Idee sei gewesen, erklärt die Vorsitzende Hedwig Kaiser, die die Idee zu dem Kalender hatte, einen rein historischen Kalender zu schaffen. „Doch“, fährt Johannes Sebulke fort, „haben wir dann bemerkt, dass der Heimatverein eine hohe Aktualität hat“. Deswegen seien einige historische Bilder darunter, aber auch weitere von neueren Aktivitäten. Somit sei ein Kalender entstanden, der zeige, dass das Brauchtum und die Verwurzelung in der Heimat auch jetzt Berechtigung hat. „Die Wurzel in der Heimat und den Kopf in der weiten Welt“, wollte man rüberbringen und entwarf zugleich ein bisschen Zeitgeschichte von Häusern. Aus einem reichhaltigen Fundus von Aufnahmen habe man vor Weihnachten mit dem Auswahlprozess begonnen. „Flüssig ging es dann, als wir den Leitfaden hatten, die ganze Historie abzudecken von der Gründung bis zur Gegenwart“, sagt Sebulke.

Viele Abende saß man gemeinsam am Tisch. Die historischen Bilder, darunter unzählige Aufnahmen vom verstorbenen Gründer des Vereins und Schwiegervater von Hedwig Kaiser, Dominikus Kaiser, haben Herbert Ganzmann, Hedwig Kaiser und Rösle Schmidt durchforstet und ausgewählt. Er selbst, schildert Sebulke, sei dann bei den neueren Aufnahmen beteiligt gewesen. Darüber hinaus lag die Bildanpassung und technische Gestaltung in seinem Bereich. Der Internetverlag habe erwartet, dass die gesamte Gestaltung, das gesamte Layout vom Auftraggeber kommt.

Im fertigen Produkt sehen sich die Trachtenträger so, wie die Bilderauswahl getroffen wurde: in einem modernen Umfeld, aber die Tradition betonend. Mit einem neueren Bild, aufgenommen beim diesjährigen Kreistrachtenfest in Urberg, kam man etwa im Monat März um die Ecke. Unter den kleinen Trachtenkindern entdeckt man darauf das Flüchtlingskind Karim. „Wir haben keinerlei Scheu und integrieren die Flüchtlinge“, erklärt Sebulke. Der Verein sei weltoffen. Das sehe man auch daran, dass Hedwig Kaiser, aber auch Anita Flügel und Ute Sebulke vom Verein in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Auf dem Bild von April 1995 tummeln sich mehrere Generationen, darunter eine Reihe von Häusemer Kindern, die längst erwachsen sind und inzwischen selbst Nachwuchs haben. Ihnen an der Seite stehen verstorbene Mitglieder, Erna Kaiser etwa, eine langjährige Akkordeonspielerin. „Die letzte Volksmusikantin für mich“, erinnert sich Sebulke. „Mit ihr habe ich Stubenmusik gemacht und bin schon im Klausenhof aufgetreten, selbstverständlich in Tracht“, betont er. Auf weiteren Motiven, in Monate gegliedert, ist die Chronik des Vereins zu sehen. Vollzählig war das schöne Exemplar jedoch erst mit der Ablichtung vom Mai 1979. Dort sind die Gründungsmitglieder Else und Dominikus Kaiser, die Schwiegereltern von Hedwig Kaiser, zu sehen. Es sei ein ganz wichtiges Foto, findet Sebulke. Nicht unerwähnt lassen Kaiser und Sebulke die Unterstützung und Mitgliedschaft von Gemeindeoberhaupt Thomas Kaiser – erst mit ihm und seiner Frau Monika ist der Verein bei Auftritten wie im Juni 2016 in Todtnau komplett. Aber auch einen weiteren wichtigen Meilenstein, die Entstehungen der Musik-CD und DVD „Komm mit nach Häusern“ im Jahr 1983 im Tonstudio in Zirl (Österreich), hat man verewigt und im damaligen Produktionsmonat Juli eingeordnet. „Es sind Multimedia-Projekte, wo wir bis heute präsent sind, weil man sie immer noch kaufen kann“, erklärt Sebulke stolz. Abschließend glauben Kaiser und Sebulke, dass der neu gefertigte Kalender ein schönes Geschenk ist. Verkauft wird der Kalender bei Touristinfo Häusern, im Blumen- und Geschenke-Gärtle von Gudrun Ketzler, im Elektrohaus Kaiser und bei Getränke Ebner.