Häusern Sportverein Häusern feiert die Gründung vor 90 Jahren mit einem großen Fest

Der Sportverein Häusern feiert am kommenden Wochenende, 28. und 29. Juli, die Gründung vor 90 Jahren mit einem großen Fest.

Häusern (lib) Der Sportverein Häusern feiert am Wochenende (28./29. Juli) im Rahmen der Grüezi Schweiz-Woche seinen 90. Geburtstag. Aus dem anfänglichen Fußballclub Häusern wurde 1933 der Sportverein Häusern, schildert Vorsitzender Michael Herr. „Zu den aktiven Tätigkeiten unseres Vereins zählt nicht nur das Fußballspielen und damit die Teilnahme an den Rundenspielen der Mannschaften im Bezirk Hochrhein“, sagt er ausdrücklich. Auch eine Skiabteilung wurde aufgebaut, die Skiausfahrten, Kinderskifeste und Vereinsmeisterschaften veranstaltet. Es gibt auch die Leichtathletik- und Freizeitsportabteilung. 1951 wurde der erste Jugendwart gewählt.

Michael Herr blättert, während er berichtet, in der Festschrift des vorhergehenden großen Jubiläums. Jedes verfügbare Ereignis wurde damals schon sauber notiert und kommentiert. Als man 1927 den Verein ins Leben rief, gehörte noch ein Schützenverein dazu. Sogar eine Skisprungschanze mit Anlaufturm habe es gegeben – die Sportler seien nie weiter als 25 Meter gesprungen, verrät er.

Das Herzstück des Vereins aber ist der Fußballplatz mit seinem Vereinshaus. Als der SVH 1947 wiedergegründet wurde, habe man von der Gemeinde dieses Gelände an der Straße nach Höchenschwand auf dem „Gewann Weiher“ erhalten. Der alte Sportplatz „Klemme“ sei mittlerweile landwirtschaftlich genutzt worden.

Stolz weist der Vorsitzende darauf hin, dass zur Einweihung des Platzes 1949 der Hamburger Sportverein (HSV) beim SVH zu Gast war und gegen eine Hochschwarzwaldauswahl spielte. „Das war ganz klar der Höhepunkt der Vereinsgeschichte, wenn man es im Nachhinein betrachtet“, meint er. Einen unschätzbaren Wert haben daher der Wimpel des HSV oder das Originalplakat und die Festschrift mit Programm, die zur Erinnerung daran und als Schatz verwahrt werden. Von den Menschen am Straßenrand bejubelt, seien die Helden auf Stollen damals auf der heutigen B 500 in ihren Trikots zum Platz marschiert.

Doch während in den 1970-er Jahren die Bundesstraße gebaut wurde, musste man erneut weichen. Zunächst auf den Hartplatz in Höchenschwand. Dann wurde für knapp zwei Jahre das „Härtepulverstadion“ errichtet – der Ausweichplatz befand sich in der Nähe der einstigen Härtepulverfabrik.

Im „Gewann Weiher“ sei auf einer alten Karte ein Weiher eingezeichnet, daher der Name, erläutert Herr nebenbei. Aber, eine recht massive Torfschicht bewege das Gelände und senke es dauerhaft um ein paar Zentimeter, weshalb man das Sporthüttle auf bis zu sechs Meter langen Eisenbahnschienen abstützte. Inzwischen gibt es sogar eine Eingangsstufe mehr als ursprünglich, erzählt Herr.

Der größte sportliche Erfolg sei 1980/81 der Aufstieg in die Bezirksliga gewesen. Um dem Mangel an Spielern entgegenzuwirken, habe man 2001 eine Spielgemeinschaft mit dem Sportverein St. Blasien gegründet. Elf Jahre später folgte die Spielgemeinschaft mit dem SV Höchenschwand. Darüber hinaus aber gäbe es noch viel mehr zu erzählen. Seit dem vergangenen Jahr gibt es das Bubble-Soccer-Turnier und schon längere Zeit das internationale Frauenturnier mit dem FC Döttingen (Schweiz) in der Grüezi Schweiz-Woche. Darauf kann sich das Publikum nun auch wieder freuen.