Häusern Shanghai will freundschaftliche Kontakte zu Häusern knüpfen

Bürgermeister Thomas Kaiser empfängt eine siebenköpfige Delegation aus Shanghai. Es sollen freundschaftliche Verbindungen geknüpft werden.

Häusern/Shanghai (cr) Was verbindet eine der größten Städte der Welt und zugleich die bedeutendste Industriestadt der Volksrepublik China mit einer kleinen Gemeinde im Schwarzwald? Vielleicht bald mehr, als man glaubt. Erste Schritte zu einer Freundschaft bahnte Bürgermeister Thomas Kaiser am Montag bei einem Treffen mit einer Delegation aus Shanghai im Häuserner Rathaus an. Zustande gekommen ist der Kontakt über Felix Ganzmann.

Schon als Schüler am Kolleg lernte der junge Mann aus Häusern Chinesisch und verbrachte beim Schüleraustausch drei Monate in der chinesischen Hafenstadt. Dort lernte er Yuan Jiang kennen, den Koordinationslehrer für die Austauschschüler aus Deutschland. Auch Felix’ Bruder Maximilian war mit dem Kolleg bereits dort. 2016 frischten beide Brüder die Kontakte auf, als Felix Ganzmann ein ganzes Studienjahr in Shanghai verbrachte.

Dem ersten Besuch in Häusern im Oktober des vergangenen Jahres folgte nun ein zweiter mit offiziellerem Charakter. Außer Yuan Jiang, der gemeinsam mit Felix Ganzmann die Übersetzung übernahm, war eine sechsköpfige Delegation angereist, geleitet von Tai Xun. Er ist Vorsitzender des lokalen Parlaments des Stadtbezirks Yangpu. Yangpu ist einer der inneren zehn Stadtbezirke von Shanghai. Diese lokalen Gremien, so erklärten die Gäste, geben Vorschläge und Ideen aus dem Stadtbezirk an höhere Ebenen weiter, Tai Xun ist also einem Bürgermeister vergleichbar.

„Shanghai ist eine große Stadt, Häusern ein kleines Dorf, deswegen ist es eine große Ehre, dass Sie mit uns Freundschaft schließen wollen“, begrüßte Bürgermeister Kaiser die Delegation und stellte in Aussicht, auch Kontakte zur gesamten Region, etwa der Hochschwarzwald Tourismus GmbH oder dem Kreis Waldshut, herstellen zu können. Tai Xun wiederum betonte, dass er und seine Kollegen sehr beeindruckt seien von der Landschaft um Häusern, dem Wald und der frischen Luft. Auch das Kolleg in St. Blasien hatte die Delegation bereits besucht und äußerte sich lobend. Dem Besuch im Rathaus schloss sich eine Besichtigung des Kraftwerks Häusern an, bevor ein Mittagsimbiss auch die Gastronomie vor Ort ins rechte Licht rückte. „Wenn eine Freundschaft wächst, darf die Sprache kein Problem sein“, betonte Thomas Kaiser und betonte, dass die lokalen Hotels sich bei mehr Gästen aus China entsprechend darauf einstellen können. „Es gibt auch kleine Computer, die übersetzen, in Zukunft ist das kein Problem mehr“, entgegnete ihm Tai Xun. Häusern wird sich also wohl auf weiteren Besuch aus Shanghai freuen dürfen. Zwei- bis dreimal im Jahr, so erklärte Felix Ganzmann, wollen zunächst kleine Gruppen in den Schwarzwald kommen. Und für die von Bürgermeister Thomas Kaiser angedachte Bürgerreise nach China stellte Tai Xun dem Amtskollegen schon einmal eine Einführung in das lokale politische System in Aussicht.