Häusern Sanierung des Blasiwaldweges wird deutlich teurer

Da die Schäden zu gravierend sind, wird statt einer Sanierung des Schmutzwasserkanals nun eine komplette Erneuerung erforderlich. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 130 000 Euro erforderlich.

Die Sanierung des Blasiwaldweges ist schon lange beschlossene Sache. Nun erreichte den Gemeinderat eine unerfreuliche Nachricht: Statt der geplanten Sanierung des Schmutzwasserkanals ist eine komplette Erneuerung erforderlich. Zur Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 130 000 Euro erforderlich. Dennoch hält der Gemeinderat an der Sanierung des Blasiwaldweges fest.

Im Rahmen der Sanierung des Blasiwaldweges war auch die Sanierung des Schmutzwasserkanals geplant, in den Haushalt wurden insoweit 150 000 Euro eingestellt. Eine kürzlich stattgefundene videooptische Untersuchung erbrachte indes eine unangenehme Überraschung, denn der Schmutzwasserkanal ist maroder als bislang angenommen. Zum Teil sind die Rohre ineinander verschoben und die Muffen undicht, nannte Ralf Mülhaupt von Ingenieurbüro Tillich nur einige der zahlreichen Mängel.

Auf eine Strecke von 17 Metern konnten zehn Mängel bis hin zur Deformation festgestellt werden, verdeutlichte er die Situation. „Das kann man nicht mehr als Kanalisation bezeichnen“, sagte er. Mülhaupts Fazit: Der Schmutzwasserkanal ist definitiv nicht mehr reparabel und muss komplett erneuert werden. Die Kosten bezifferte der Planer auf rund 280 000 Euro. Für diese Maßnahme wird es keine Förderung geben, erklärte Bürgermeister Thomas Kaiser. Da auch keine Haushaltsreste zur Verfügung stehen, bleibt nichts anderes übrig, als den Mehrbetrag in Höhe von 130 000 Euro über einen Kredit zu finanzieren, sagte Rechnungsamtsleiter Martin Maurer, ein Nachtragshaushalt ist erforderlich.

Letztendlich wird die Maßnahme aber vom Bürger über die Abwassergebühren zu finanzieren sein, sagte Bürgermeister Thomas Kaiser, um eine Erhöhung der Gebühren wird man nicht umhinkommen. Trotz der Mehrkosten durch die erforderliche Erneuerung des Schmutzwasserkanals hält das Gremium an dem Projekt Sanierung des Blasiwaldweges fest. Die Arbeiten sollen im Herbst ausgeschrieben werden, wobei man sich in Sachen Baubeginn jedoch nicht festlegen, sondern den Unternehmern insoweit in der Hoffnung auf günstige Angebote einen Spielraum lassen will.

Ein Problem stellt sich allerdings: Da Mittel aus dem Ausgleichsstock bereits Anfang September des vergangenen Jahres bewilligt wurden, muss bis Anfang September 2017 der Baubeginn nachgewiesen werden, darauf hatte das Regierungspräsidium ausdrücklich hingewiesen. Zum Baubeginn zählt aber bereits die Auftragsvergabe, so der Rathauschef. Die Verwaltung hatte daher angeregt, die Straßenbeleuchtung in Angriff zu nehmen.

Zwei Angebote des Energiedienstes lagen vor: Die Kosten unter Verwendung der vorhandenen vier Lampen sowie die Ergänzung von zwei weiteren Leuchten schlägt mit rund 3750 Euro brutto zu Buche, für die Verwendung der Masten der vorhandenen Bestandsleuchten mit Umrüsten auf LED-Beleuchtung sowie die Montage von zwei neue Masten mit LED-Leuchten würden rund 6400 Euro brutto anfallen.

Die Entscheidung des Häuserner Gemeinderates für die kostengünstigere Variante fiel einstimmig, jedoch ist eine Gegenüberstellung von Lebensdauer und Energieverbrauch der in Rede stehenden Leuchten erwünscht.