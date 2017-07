Häusern Rossmann will an der B 500 bauen

Rossmann will an der B 500 bauen

Die Voraussetzung für den Bau der Drogerie Rossmann wird geschaffen. Der Gemeinderat Häusern beschließt die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans Häusern-Nord.

Zahlreiche Stellungnahmen von Bürgern gingen bei der zweiten Offenlage des Entwurfs der Bebauungsplanänderung „Häusern-Nord“ ein, die Voraussetzung für den Bau des geplanten Rossmannn-Drogeriemarktes ist. Bevor die Einwendungen behandelt wurden, diskutierte das Gremium darüber, ob die Entscheidung über die Satzung auf einen Termin nach der für Ende Juli geplanten Einwohnerversammlung verschoben werden soll. Es stehe der Vorwurf schlechter Information im Raum, daher solle man möglichst viele Bürger noch aufspringen lassen, sagte Roland Behringer. Diana Kaiser erhofft sich von der Einwohnerversammlung neue Anregungen für die Verbesserung der Situation der Anwohner. Vor einer Entscheidung über die Vertagung wurden die Einwendungen erörtert, die zehn Bürger vorgebracht hatten. Mit einer Mehrheit von sechs Stimmen sprach sich das Gremium gegen eine Vertagung aus, vier Räte votierten für eine Vertagung. Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschloss das Gremium die Bebauungsplanänderung als Satzung.

Das geplante Marktgebäude gehöre in ein Gewerbegebiet, hieß es. Eine Einschätzung, der Fleischer widersprach – die Einzelhandelsnutzung zur ortsnahen Versorgung gehöre nicht in ein Gewerbegebiet am Ortsrand, sondern in den Versorgungskern des Ortes. Maßnahmen zum Lärmschutz, deren Fehlen bemängelt worden war, seien nicht erforderlich, da die Immissionsrichtwerte eingehalten oder unterschritten würden, so Planer Till Fleischer weiter. Mehrfach wurden Bedenken bezüglich einer möglichen Überflutungsgefahr bei Starkregen vorgetragen. Bauliche Maßnahmen in Form von Retentionszisternen, Dachbegrünung, einer wasserdurchlässigen Stellplatzbefestigung sowie die Anordnung von Grünflächen entlang des Moosbachs, die als Retentionsflächen zur Verfügung stehen, sind laut Fleischer geeignet, eine Verschlechterung der Starkregenauswirkungen zu vermeiden.

Diese Einschätzung wollten einige der Zuhörer nicht teilen, denen Bürgermeister Thomas Kaiser in der Sitzung die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hatte.

Aus den Reihen der Zuhörer wurde vehement kritisiert, dass die Bürger zu spät, als der Gemeinderat schon eine Richtung gehabt habe, abgeholt worden seien. „Wir müssen die Bürger nicht abholen, diese haben die Möglichkeit, sich in den öffentlichen Gemeinderatssitzungen zu informieren“, hielt der Rathauschef entgegen und wies auf die Gemeinderatsprotokolle im Mitteilungsblatt hin. Ein Zuhörer bemängelte, Fleischer habe seine Stellungnahme in tendenzieller Weise verkürzt und verfälscht. Ein Vorwurf, den der Planer nicht auf sich sitzen lassen wollte, er habe lediglich Angriffe auf Gemeinderat und Bürgermeister weggelassen. Auch ein Bürgerentscheid wurde aus den Zuhörerreihen ins Gespräch gebracht. Ein solcher sei aber in Bebauungsplanverfahren nicht möglich, so der Bürgermeister.

Es gelte, bei der Entscheidung Nutzen und Schaden abzuwägen, sagte Monika Schwinkendorf. Sie zweifele die Erforderlichkeit eines Drogeriemarkts an, der Bedarf werde durch die Vollsortimenter gedeckt. Zudem sei es nicht Aufgabe des Gremiums, die Interessen eines Investors zu vertreten, ein Vorwurf, den Sabine Gruhn zurückwies. Es gehe nicht darum, den Investor zu begünstigen, betonte sie. Großes Verständnis für die Anlieger äußerte Matthias Volk. Aber: Man müsse sich nach den Fakten richten, nach denen der Markt rechtens sei. Patrick Bühler und Thomas Schmid wiesen darauf hin, dass ein großer Teil der Bevölkerung den Markt befürworte, es gelte im Sinne der Allgemeinheit zu entscheiden, so ihre Argumentation.