Häusern Rentnerguruppe in Häusern besteht aus fleißigen Männern, die Arbeiten übernehmen, für die der Bauhof keine Zeit hat

Die Rentnerguruppe in Häusern übernimmt ehrenamtlich Aufgaben für die Allgemeinheit. Weitere Mitstreiter werden gesucht.

Tatkraft trifft Geselligkeit, wenn sich die sechs Männer von der Häuserner Rentnergruppe zu einem Arbeitseinsatz einfinden. Gerade zwei Wochen ist es her, dass der Grillplatz Rotrütte an der Wittlisberger Kapelle ihr Einsatzort war. Von ihnen herausgeputzt, strahlte er für den Auftritt des Heimatvereins in der Grüezi-Schweiz-Woche in sauberem Glanz.

Nur vier sind es heute, die auf die Anhöhe gekommen sind. Die Mitstreiter Bojan Novak und Hans-Georg Holzer fehlen an diesem Tag. Nebenan steht die Wittlisberger Kapelle im Licht der Morgensonne. Weit unten brummt der Straßenverkehr. Hier oben aber ist es bis auf das schallende Lachen der Pensionäre Bernhard Moers, Peter Pollex, Hermann-Josef Popiolek und Egon Wilms sowie das Vogelgezwitscher still.

Wann immer der Bauhof oder das Rathaus einen Auftrag für die Rentnergruppe haben, wird sie tätig. Dort weiß man am besten, was zu tun ist. Aber, betonen die vier Herren: „Die Arbeit, die wir machen, kommt der Allgemeinheit zugute, den Einheimischen und Feriengästen des Ortes. Wir unterstützen die vier Mitarbeiter des Bauhofs, die viel zu tun haben und von denen lediglich zwei in Vollzeit beschäftigt sind“, sagen sie. Die Borsten ihrer Kehrbesen wischen über den Steinboden und die Eimer in ihren Händen verschlucken Dreck und Unrat. „Es ist schon lange her, dass wir ursprünglich 14 Männer waren“, erinnern sie sich seufzend. Und als sie beginnen zu erzählen, sieht man ihrem Gesichtsausdruck an, wie sehr sie sich wegen der fehlenden Unterstützung anderer Rentner sorgen.

2002 habe Günther Schneider die Rentnergruppe gegründet, berichtet der 80-jährige Bernhard Moers. Schneider habe dort schon erkannt, dass nicht sämtliche Aufgaben vom Bauhof übernommen werden können, weil dessen Verpflichtungen zu üppig sind. Sechs Jahre danach habe Schneider seinen Job als Kapo der Gruppe niedergelegt. Bernd Hägele sei dann für die Organisation zuständig gewesen, seit vorigem Jahr managt Peter Pollex die Angelegenheiten. „Leider musste die Truppe unterdessen einen tiefen Einschnitt hinnehmen, bezüglich der Anzahl der Rentner“, bedauert Moers.

Inzwischen schmilzt der Vormittag dahin. Bald wird es Zeit für einen Imbiss. Man hat Kaffeedurst und Appetit auf knusprige Brötchen. In solchen Momenten schätzt man die angenehmen Gespräche und die Gesellschaft. Auch dabei beschäftigt die Gruppe die Frage: Was können wir tun, dass weitere Rentner zu uns stoßen? Wieder gestärkt, nehmen die Männer unternehmungslustig ihre Arbeitsgeräte erneut zur Hand, doch die Frage bleibt offen, wer Lust hat, sich ihnen anzuschließen, um bei Bedarf mit ihnen die Wege auszuforsten, damit Wanderer oder Radfahrer nicht verunglücken. Auch Bänke werden gestrichen oder Tränkestellen für Kühe geschaffen. Ins Visier nehmen sie zudem die Minigolfanlage – immer im Frühling und Herbst, den Skilift und den Trimm-Dich-Pfad. Dabei bauen sie die Sportfelder auf oder ab. Das Errichten der Gerätehütte am Kindergarten ist ihnen zu verdanken, das Gesicht der Außenanlage des Waldfreibades gewann durch ihre Einsätze.

Wer Interesse hat, bei der Rentnergruppe mitzuhelfen, kann sich melden bei Peter Pollex, Telefonnummer 07672/14 02.