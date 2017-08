Häusern Neuer Wildtierpfad in Häusern eingeweiht

Zehn Tafeln entlang des neuen, etwa 1,2 Kilometer langen Wildtierpfades machen auch auf ökologische Probleme zwischen Mensch und Waldbewohner aufmerksam.

Die Geschichte vom Hirschkalb Karla, das seinen Vater sucht, Informationen über Wildtiere und Interaktionen zwischen Mensch und Wildtieren – das ist das Konzept des Wildtierpfades, der am Donnerstag eingeweiht wurde. Zahlreiche Gäste, unter ihnen viele Kinder, machten sich mit Bürgermeister Thomas Kaiser auf den Weg, um den Erlebnispfad kennenzulernen.

Mit Jagdhornklängen lud der Bürgermeister zu der Einweihung ein. Er konnte zahlreiche Gäste, unter ihnen neben vielen Kindern auch der Landtagsabgeordnete Reinhold Pix und der Geschäftsführer des Naturparks Südschwarzwald, Roland Schöttle, begrüßen. „Wenn der Kaiser ruft, verlasse ich meinen Kaiserstuhl“, sagte Pix schmunzelnd. Im Zuge der Urbanisierung steige die Sehnsucht nach Naturerlebnissen, es gelte aber auch, Ruhezonen für die Wildtiere zu schaffen und Verständnis für deren Bedürfnisse zu wecken, fuhr er fort. Damit fange man am besten bei Kindern an. Den Wildtierpfad lobte er als tolles Projekt, das auch die Attraktivität von Häusern in Sachen Tourismus steigern werde.

Für die Konzeption des Wildtierpfades zeichnet der Verein „Wildwege“ verantwortlich. Ziel ist es, das Interesse von Kindern und Erwachsenen für Wildtiere zu wecken, erläuterte Jakob Huber vom Verein „Wildwege“. Aber auch auf Probleme der Interaktion von Mensch und Tier solle hingewiesen werden.

Angeführt vom Rathauschef machte man sich auf den rund 1,2 Kilometer langen Wildtierpfad. Auf zehn Tafeln wird kindgerecht die Geschichte des Hirschkalbes Karla erzählt, das sich auf die Suche nach seinem Vater macht und dabei viele Tiere des Waldes trifft. Die Tafeln informieren nicht nur über die einzelnen Tiere, sondern auch über Probleme bei der Interaktion von Mensch und Wildtier und über wildtierverträgliches Verhalten. Die Ständer der Tafeln sind mit einer stilisierten Version des jeweiligen Tieres versehen.

Huber und Vera Kopp vom Verein „Wildwege“ gingen an den einzelnen Tafeln auf die Geschichte von Karla ein und hatten auch sonst so manche Information bereit. Und auch der Bürgermeister hatte viel an dem Nachmittag beizutragen. „Das Wildschwein wiegt zwischen 150 und 200 Kilo, doppelt so viel, wie ich“, sagte, er beispielsweise lachend.

Dahingestellt bleiben mag, ob die Gestaltung der Tafeln mit vermenschlicht dargestellten Tieren – die Füchsin trägt ein hautenges, kurzes Kleid und sitzt in fast schon aufreizender Haltung auf einem Baumstamm, der Hirsch zeigt sich in Anzug, Weste, Krawatte und mit lässig in die Hosentasche eingehakten Daumen in Modelpose – dem Anliegen, Verständnis für die Wildtiere zu wecken, unbedingt förderlich ist. Einen Besuch ist der Wildtierpfad allemal wert.

Und so zeigten sich die großen und kleinen Besucher begeistert von dem neuen Erlebnispfad. So auch der zehn Jahre alte Elias. Besonders gut hat ihm das mit einem Spaten dargestellte Wildschwein gefallen. Und das hat seinen Grund: „Wildschweine graben ja auch, aber mit der Schnauze“ sagte der Zehnjährige.

Im Anschluss an die Begehung traf man sich am Waldspielplatz noch zu einem gemütlichen Beisammensein, die Ministranten sorgten dort für das leibliche Wohl.