Häusern Musiker der Trachtenkapelle proben für Fridolinskonzert am 12. März

Musiker der Trachtenkapelle Häusern proben mit Kapellmeister Thomas Villinger für Fridolinskonzert am Sonntag, 12. März.

Lebhafte Klänge im Kur- und Sporthaus Häusern bereits bei der Probe der Trachtenkapelle Häusern künden vom nahenden traditionellen Fridolinskonzert am Sonntag, 12. März, um 20 Uhr.

Auch in diesem Jahr nimmt sich der Kapellmeister Thomas Villinger vor, mit einem mitreißenden Programm und interessanten Einlagen die Zuhörer zu begeistern. Doch bevor sich die Register schlussendlich gekonnt vereinigen, schlägt der Rhythmus in dieser Probe mancherorts einen Wimpernschlag voraus oder auch mal hinterher. Der Mann am Pult jedoch löst schonungslos Unsicherheiten auf und weißt auf Probleme hin. Gleichzeitig baut er mit seinen Instrumentalisten ein Gebäude aus harmonischen Melodienfolgen. Fast beiläufig, aber gut wahrnehmbar gibt er Einsätze und sagt einmal zu einer Instrumentalstimme: „Spielt mir mal zwei Takte.“ Um die Musiker dann darauf hinzuweisen: „Wir spielen C -Dur und A-Dur, doch nicht B-Dur“.

Bald darauf aber punkten die Angesprochenen ebenso wie das gesamte Orchester mühelos mit temperamentvollen, nahezu perfekten Abstimmungen. In der knappen Zeit entwickelt sich bei den etwa 50 Musikern ein schöner, harmonischer Klang, bei dem die positive Energie aus jedem Satz sprüht. Tatsächlich zeigt Villinger mit seinen Musikern bereits während dieser Probe, was Begeisterung ist, wozu die Freude am Spielen unbedingt dazuzählt. Die Blechbläser transportieren Empfindungen und jonglieren mit Seelenzuständen. Dabei stimmen auch die musikalischen Konturen der Bleche bei intimen Zwiegesprächen mit Posaunen- oder Klarinettensoli bei Titeln wie „King of the Road“ von Roger Miller, bei „Latin Woods“ von Mario Bürki oder einem Stück, dem Katharina Bernauer mit ihrem kraftvollen Gesang Fülle gibt.

Am Ende sind beide Daumen oben für gefühlvolle Musik bei Titeln wie „This Majestic Land“ von Michael Hoppe, bei zünftiger Marschmusik und weiterer sinfonischer Blasmusik über Rock- und Popmusik bis hin zur traditionellen Blasmusik, eingebettet in ein ausgefeiltes Programm.

Das Fridolinskonzert findet am Sonntag, 12. März, um 20 Uhr im Kur- und Sporthaus Häusern statt. Dirigent Thomas Villinger bereitet mit der Trachtenkapelle eine „Reise ins Abenteuerland“ vor. Gespielt wird unter anderem ein Hitmedley der Popgruppe „Pur“. Karten sind bei Getränke Ebner in Häusern oder bei jedem Musiker erhältlich, sie kosten sechs Euro.