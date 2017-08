Häusern Kurzweil in der Ferien: 24. Jugend-Aktiv-Wochen starten in Häusern

Kurzweil in der Ferien: 24. Jugend-Aktiv-Wochen starten in Häusern

Vereine und Gemeinde laden ab Montag zu den 24. Jugend-Aktiv-Wochen ein. Die Kinder erwartet in Häusern viel Spaß.

Häusern (cr) Eigentlich können die Ferien ja gar nicht lange genug dauern. Wenn aber die besten Freunde im Urlaub sind, kann die Zeit daheim auch ganz schön lang werden. Doch nun hat die Langeweile erst einmal Pause. In Häusern starten daher am Montag, 28. August, wieder die Jugend-Aktiv-Wochen. Die Gemeinde und die lokalen Vereine haben ein Programm auf die Beine gestellt, bei dem alle Mädchen und Jungen ihren Spaß haben können. Auch Gästekinder sind herzlich willkommen.

Auftakt am 28. August

Los geht es am Montag, 28. August, mit einer Waldexkursion zum Thema „Großmaschineneinsatz und Artenschutz“. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Wittlisberger Kapelle/Rotrütteparkplatz. Tolle Armbänder aus Paracord selbst Flechten können Kinder ab 6 Jahren am Mittwoch, 30. August. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Lesezimmer des Kur- und Sporthauses, Veranstalter ist der Heimatverein Häusern.

Das Clowntheater Kakerlaki ist am Donnerstag, 31. August, an der Wittlisberger Kapelle zu Gast. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr, danach gibt es Grillwurst und Getränke. Action mit der Jugendfeuerwehr ist am Samstag, 2. September, angesagt.

Ab 14.30 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, an einem Nachmittag mit Spiel uns Spaß zu entdecken, was die Jugendfeuerwehr so macht. Gleich an drei Tagen, von Mittwoch, 5. September, bis Donnerstag, 7. September, wird für den Auftritt beim Familien-Jugend-Gottesdienst zum Abschluss der Aktiv-Wochen geprobt. Gesungen, getanzt und getrommelt wird mit dem Kirchenchor. Los geht es jeweils um 16 Uhr in der St. Fridolinskirche, im Anschluss wird gegrillt und Eis gegessen. Wer an diesen drei Tagen mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Martin Müller, 07672/25 20, an.

Bürgermeister Thomas Kaiser und Otto Thoma von der Verkehrswacht Waldshut unternehmen am Mittwoch, 6. September, eine Radtour mit interessierten Kindern. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Rathaus, der Ausflug dauert etwa zwei Stunden. Zum Minigolfturnier lädt am Freitag, 8. September, das Harmonika Orchester Häusern ein.

Los geht es um 15.30 Uhr auf dem Minigolfplatz. Begeisterte Kicker können am Samstag, 9. September, entweder das Schnupperabzeichen (5 bis 8 Jahre) oder das DFB-Fußballabzeichen (9 bis 16 Jahre) ablegen.

Der Sportverein Häusern erwartet alle, die mitmachen möchten, um 14 Uhr auf dem Sportplatz, Höchenschwander Straße 2. Ebenfalls am Samstag, um 18 Uhr, findet in der St. Fridolinskirche der Familien-Jugend-Gottesdienst zum Abschluss der Jugend-Aktiv-Wochen statt. Am Sonntag, 10. September, startet um 14 Uhr in der Straße in der Würze, beim Minigolfplatz, ein Bobbycar-Rennen. Das Maibaum-Team Häusern freut sich auf viele Rennfahrer.

in allen Tourist-Informationen im Hochschwarzwald oder unter der Telefonnummer 07652/12 06 30.